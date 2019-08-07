川普喊話 聯準會再降息3次 美國貿易戰必勝

2019-08-07 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普7日推文向聯準會喊話，要求再降息3次（Three more Central Banks cut rate），還說美國的問題不在中國，而是聯準會太快縮緊銀根，又拒絕認錯。為今之計，聯準會必須加快和加大降息幅度。

川普還說，美國一定會贏得與中國的貿易戰，假如聯準會聽懂他的話，美國會贏得更輕鬆，不會再讓其他國家占便宜。