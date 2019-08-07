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美銀美林：若川普再揮關稅大刀 人民幣可能貶破7.5

2019-08-07 18:12經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

美銀美林（BAML）7日表示，美國總統川普若對額外價值3,000億美元中國輸美商品提高關稅，從10%提高至25%，人民幣兌美元可能貶破7.5。

北京當局5日放手讓人民幣兌美元貶破7，為金融海嘯以來最低匯率，引發外界更多關注人民幣。川普上周宣布，下月1日起對價值3,000億美元的中國輸美商品加徵10%關稅。美銀美林表示，若10%關稅果真上路，人民幣兌美元到今年底可能貶至7.3，不如原估的6.63。

美銀美林貨幣與匯率分析師嘉爾格表示，假設中國目前的經濟和金融情勢不變，倘若關稅從10%提高至25%，「你可能會目睹人民幣兌美元貶破7.5」。

許多分析師先前預期，隨著美中貿易衝突加劇，川普可能對所有的中國輸美商品加徵25%關稅。嘉爾格接受CNBC訪問時表示，美國提高關稅稅率可能進一步傷害市場信心和可能促使美國聯準會（Fed）出手，抑制悲觀氛圍。

嘉爾格認為，Fed「可能釋出更鴿派的訊號」，可能進一步降息，這代表美元「實際上要升值這麼多可能有困難」。

美國多年來指控中國操縱人民幣匯率，以獲得貿易優勢，川普上任後持續抨擊中國這項行為。川普上月建議，美國也加入中國和歐洲「大幅度操縱匯率的遊戲」。

星展銀行（DBS）首席經濟學家白毅格（Taimur Baig，音譯）表示，川普持續對中國加徵關稅和提高稅率，已使美元的升值幅度高於人民幣和其他或貨幣，例如追蹤美元對一籃子六種主要貨幣走勢的DXY美元指數今年來已上揚1.4%左右。

白毅格表示，「諷刺的是，當川普拋出更多手榴彈，使美國獲得競爭優勢，我們卻看見投資人的避險情緒升高，且更多避險資金流入美國，美債殖利率上揚，美元仍走強」。

白毅格認為， Fed降息或華府干預貨幣市場可能有助抑制美元走高，但這兩個選項「遠不如貿易戰結束對美元的正面影響。若美中提出的解決方案有助縮小雙方的貿易順差，將是美元貶值的最強力推手」。

不過，白毅格指出，美中目前完全不是朝這方向發展。從中國允許人民幣貶值可看出美國對貿易戰並沒有十足的把握，因中國非常輕易就能破壞川普想使美元走弱的期望。

北京當局5日放任人民幣兌美元貶破7，為金融海嘯以來最低匯率，引發外界更多關注人民...
北京當局5日放任人民幣兌美元貶破7，為金融海嘯以來最低匯率，引發外界更多關注人民幣。路透
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