軟銀淨利暴增超過兩倍 願景基金表現極佳

2019-08-07 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



軟體銀行集團年度第1季淨利從去年同期的3,130億日圓暴增逾兩倍至1.12兆日圓（105億美元），主要受益於其近1,000億美元規模願景基金的強勁表現，該基金第1季營業利益增長65.7%至3,970億日圓。

軟銀願景基金的獲利主要來自於對美國通訊軟體Slack等公司的投資的未實現利潤，Slack股價在6月掛牌上市後呈現飆漲。這些利潤幫助抵銷了Uber 5月令人失望的首次公開發行股票（IPO）結果，該公司股價目前仍低於其發行價。

軟銀的合併營收成長幅度較小，僅成長2.8%至2.33兆日圓，主要來自其日本國內和美國的電信事業。軟銀去年出售了一部分的日本國內電信事業，美國部門Sprint則正在等待與競爭對手T-Mobile合併的最後監管批准。軟銀目前已正在慢慢脫手其電信營運資產，以專注在願景基金。

願景基金在今年6月底止以前已投資663億美元在81家企業，這家基金目前才成立近兩年，這中間其只做過兩次重大出脫：出售印度電商Flipkart和美國晶片商輝達（Nvidia）。

軟銀的非現金稅前利益1.2兆日圓，被認為是其減持阿里巴巴股票的結果。這起於一項三年前宣布的複雜的衍生性商品交易。在這項交易中，軟銀透過抵押阿里巴巴的美國存託憑證舉債，好讓軟銀能夠在不導致阿里巴巴股價下跌的情況下，籌措到收購英國晶片設計商安謀（Arm）的資金。