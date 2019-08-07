中國支撐全球經濟的力量持續流失 問題出在這裡

2019-08-07 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



華爾街日報報導，美國以往擔心中國在全球的影響力，現在反倒開始擔心中國的影響力「減弱」。

自全球十年前爆發金融危機以來，外界普遍認為，各國央行幫助各國遠離重大經濟失誤，例如美國聯準會（Fed）本月1日宣布降息，意在預防下一波經濟衰退來臨。

但一直以來，中國才是全球經濟更大的推手。每當全球成長放緩，中國便在道路、機場等方面擴大支出，使各國企業和員工得以溫飽。但令人擔憂的是，這項祕密武器正持續失去動力。

中國上季經濟成長率為1992年來同季最低，引發外界關注，也引發一連串連鎖效應，包括美國上季貿易拖累經濟，及仰賴出口的歐元區製造業放緩至近七年來最低。即使美中談成新的貿易協議，這些問題也非一時半刻能解決。而且中國內部的問題遠比川普關稅還嚴重，例如維持長達多年的高成長率就是一項艱鉅任務。

與此同時，北京當局正設法處理大規模債務。中國每一次推出財政擴張政策，都把新型態的槓桿推入不透明的金融體系，包括影子銀行販售的財富商品和所持有的地方政府債務；上季經濟放緩使官員不得不推出新的財政政策。

摩根大通表示，中國去年底推出的財政擴張措施對國內生產毛額（GDP）占比為5.6%，與2015年的擴張規模大致相同，當年對GDP占比為5.4%。北京當局曾於2008年後推出人民幣4兆元的財政擴張措施，規模是去年的兩倍。

不過，這些擴張措施向來需要更長的時間才會反映在經濟上。問題在於中南海向來不願意過度干預，避免加重原有的債務負擔，並優先選擇減稅，而非直接創造就業機會。

然而，全球擔憂的主因是北京對其他國家的經濟支持持續下滑。瑞銀（UBS）經濟學家巴偉加預警，全球進口與全球GDP成長率的關係已回到1980年代前的狀態，因此某一國若發展有成，嘉惠其貿易夥伴的程度可能不如以往。

全球化趨勢有退潮的跡象，中國成長放緩的影響也開始擴散至其他國家。UBS數據顯示，在2011年到2018年間，全球GDP每額外成長1個百分點，進口就成長1.4%，遠低於1986年至2008年的2.2%，當時正逢中國躍升成為超級大國。

這個數據在過去12個月縮小至0.6%，部分原因是美國頁岩油產量激增，對進口能源的依賴降低。比較普遍的理由是製造業已厭倦供應鏈太長，而將產線轉移至更接近消費者的地方。