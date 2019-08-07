騰訊拓展音樂市場 擬收購環球股權

2019-08-07 16:23 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



環球音樂旗下擁有多位知名藝人，圖為女神卡卡。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook 騰訊將擴張對音樂產業的投資！因應近年串流音樂的蓬勃發展，中國最大的互聯網公司騰訊6日傳出將買下環球音樂10％的股權，成為騰訊在近年全球音樂產業的最新佈局。環球音樂是全球最大的音樂公司，總值約300億歐元，旗下擁有許多大牌藝人，包括泰勒絲、德瑞克、女神卡卡、以及披頭四等。

騰訊發展音樂產業

根據《金融時報》報導，環球集團的母公司威望迪6日表示，騰訊有意收購環球音樂10％的股權，總值達30億歐元，同時在一年後可選擇再買進10％的股權。

互聯網起家的騰訊近年積極投入音樂產業，目前擁有多家串流音樂公司的股權，包括串流音樂龍頭Spotify、印度的Gaana、東南亞的Joox、以及騰訊自家的音樂娛樂集團等，如今若再收購環球音樂的股權，將在音樂產業取得更大的影響力及曝光度。

串流平台帶來商機

全球音樂產業在千禧年後一度陷入長期的營收低潮，期間深受實體CD銷售下滑與盜版音樂的猖獗影響，直到近年串流平台加入音樂產業後才漸漸止跌回升，營收也開始慢慢上升。根據《衛報》報導，去年全球音樂產業營收來到了1910億歐元，成長率9.7％，創近20年新高，而串流平台則是成了最大的營收來源。

根據《路透社》報導，威望迪表示正與騰訊討論後續的商業合作策略，希望為雙方開拓新的市場。騰訊計畫讓自有的串流服務進軍美國市場，同時納入更多華人歌手的音樂，而環球將在中國打造音樂工作室，並提供騰訊獨家的音樂內容。

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