Q&A 看懂中國匯率制度和人民幣貶值影響

2019-08-07 15:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



人民幣周一跌破心理關卡1美元兌7元人民幣，引發股市大跌，美股創今年來最大單日跌幅。隨後美國把中國列為匯率操縱國，令貿易戰升溫。中國央行周二把人民幣匯率中間價定在6.9683，並未破7，且表示希望人民幣兌美元的交易價格高於預期後，美股隨即反彈。

中國的匯率制度究竟如何運作，且為何人民幣的匯率足以影響金融市場？

Q：人民幣匯率制度是什麼？

A：2005年中國執行匯率改革之前，人民幣匯率參考美元，2005年7月21日起，中國的匯率制度介於自由浮動和緊釘另一種貨幣之間，中國人民銀行（央行）每日設定人民幣匯率中間價，參考一籃子貨幣和前一日收盤價進行浮動匯率制度，允許在岸人民幣兌美元匯率在中間價上下各2%的範圍內波動。

Q：人民幣為何分成在岸和離岸？

A：在岸人民幣市場（CNY）由由政府直接管轄。為了讓人民幣打入國際，2010年中國在香港實施人民幣離岸交易，交易代號就是CNH，並開放其他國家進行離岸人民幣交易，不設置交易區間，一般認為較能反映市場情緒。

Q：人民幣匯率為何影響股市？

A：人民幣破7，許多投資人擔心這是北京有意把人民幣作為貿易戰武器，使美中貿易談判前景受挫，賣壓湧現。周二中國將人民幣中間價定在強於7元的水準，令美元走穩，中國央行並暗示不會讓人民幣進一步大幅貶值，令緊張局勢緩和，美股隨即回升。

Q：中國到底是不是匯率操縱國？

A：取決於問誰。人民幣並不自由浮動，一些國家抱怨人民幣貶值令中國出口商獲得了不公平的優勢，但目前中國已允許人民幣兌美元實現浮動。2016年，人民幣成為了IMF的五大儲備貨幣之一。中國央行否認操縱匯率。

Q：人民幣貶值對中國是否有利？