繼紐西蘭之後印度央行也加大降息力道 出乎市場所料

2019-08-07 14:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



繼紐西蘭央行之後，印度央行也以甚於市場預期的幅度降息，支撐正在放緩的經濟。

印度央行將回購利率調降35個基點至5.4%，為2010年以來的谷底。彭博調查的40位經濟學家僅有一位預料到了這一結果。