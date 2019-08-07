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日韓貿戰關係惡化 南韓擬發旅警 佳麗拒赴日選美

2019-08-07 14:49世界日報 編譯中心╱綜合6日電

日本跟南韓貿易戰開打，雙方關係陷入冰點。南韓外交部發言人金仁澈6日在例行記者會上表示，為確保南韓公民人身安全，必要時會考慮透過在線公告和發送短訊等方式，發布日本旅遊安全預警；與此同時，傳出11月在日本東京舉行的世界小姐大賽，七名南韓佳麗表明拒絕赴日參賽；另外原本16日在南韓江陵舉行的中日韓女子冰壺賽，南韓也決定取消邀請日本隊。

韓聯社報導，日韓貿易戰擴大，南韓執政黨共同民主黨所屬日本經濟侵略對策特別委員會6日召開記者會，「提議因放射性物質洩露威脅國民安全，有必要限制赴日旅遊」。外交部前一天起向訪日南韓公民發送短信，提醒盡量避免訪問「仇韓集會和示威」舉行地，注意人身安全。

戰火更延燒到文化和體育領域。報導指出，和平少女像在日本「愛知三年展2019」上的展覽被叫停，金仁澈說這與治癒受害者傷痛和恢復名譽背道而馳，令人遺憾。

另外，11月即將於日本舉辦的第59屆世界小姐選美大賽，各國都將派出一名佳麗參賽，不過今年南韓小姐選美大賽的七名獲獎者全都拒絕參加；南韓小姐主辦單位表示，對於日本的經濟報復行為，南韓國民此時應團結抵制日本，所以不可能參加日本主辦的大賽。

不只選美比賽，南韓江陵市16日將舉辦中日韓女子冰壺比賽，主辦方也決定取消邀請日本隊；首爾10月將召開的馬拉松大會，也將把日本運動品牌「美津濃」移除贊助公司名單。

首爾掛反日旗 惹民不滿拆除

日韓政府持續對立，南韓首爾中區政府6日在鬧區插上1000多面「反日旗幟」，上頭印有日本國旗並加上「NO」字樣，寫著「我不去（日本），我不買（日貨）」。沒想到卻引來南韓民眾反彈，約有2萬人湧入青瓦台網站發起連署，使得當地政府不得不撤下旗子，中區首長徐英浩下午隨後發文道歉。

雖然七成南韓民眾都表態對日本有負面觀感，但表示，杯葛日貨與否應由個人自行決定，不應由政府施壓展示反日情緒，也有人說「會讓喜歡因為南韓而來旅遊的日本人反感」、「日本遊客不是我們的敵人」。

南韓首爾中區政府6日在鬧區插上1000多面「反日旗幟」，沒想到引來南韓民眾反彈，...
南韓首爾中區政府6日在鬧區插上1000多面「反日旗幟」，沒想到引來南韓民眾反彈，約有2萬人湧入青瓦台網站發起連署，使當地政府不得不撤下旗幟。南韓民眾表示，杯葛日貨與否應由個人自行決定，不應由政府施壓展示反日情緒，「日本遊客不是我們的敵人」。 (Getty Images)
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今年南韓小姐選美大賽的七名獲獎者。(取材自VCG)
今年南韓小姐選美大賽的七名獲獎者。(取材自VCG)
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