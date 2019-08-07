管制恐擴及美妝品 安倍：韓不守約定

2019-08-07 14:47 世界日報 編譯中心╱綜合7日電



據日本共同社 報導，日本政府今日正式發佈政令，把南韓踢出安全保障出口管理上有優惠待遇的「白名單」國家，從本月28日開始施行。日本首相安倍晉三昨天在日本廣島市記者會上談及日韓關係時，要求南韓「遵守國與國之間的約定」；這是日本政府決定將南韓從出口管理的「白名單國家」除名後，安倍首次就日韓關係發言。

據日本共同社報導，安倍表示：「（在原被徵勞工問題上）南韓單方面做出違反『日韓請求權協定』的行為，破壞了國際條約。希望（韓方）首先切實遵守承諾。」

日本時事通訊社報導，今年秋季以後，聯合國大會等一系列國際會議將召開。被問到是否考慮和南韓總統文在寅舉行首腦會談？安倍給出否定答案，又強調韓方採取合適的應對措施是兩國開展對話的前提。安倍指出，南韓一直有違反協議的行為，打破了作為兩國關係正常化基礎的國際條約，要求南韓遵守國與國之間的約定。

另外，南韓政府的消息人士透露，日本計畫7日公布對韓出口擴大管制的清單，管制品將不再限於光阻劑與氟化氫等三項半導體關鍵原料。南韓研究機構已列出159種可能被加強出口管制的原料，警告影響的產業可能擴及美妝產業。不過南韓產業通商資源部說：「當日本政府提供確切管制名單，我們才能評估（日本出口管制的）影響範圍。」

南韓總統文在寅。（路透） 分享 facebook