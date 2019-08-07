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大學生買雷射筆被捕！ 香港再爆千人警民衝突

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28聯合報 記者季晶晶╱即時報導

根據為旅客提供日本旅遊資訊的「LIVE JAPAN」網站，有些事在台灣或韓國看起來可能完全正常，但日本女孩卻避之唯恐不及：

1、就算閨蜜也不牽手，以免給人「錯誤印象」。

2、不素顏外出，因為太失禮。日本粉領族幾乎100%上妝；許多人不出門也化妝，以免郵差或其他人按門鈴。

3、大熱天也不穿細肩帶小背心出門。細肩帶感覺太像內衣，有如在大街穿比基尼。

4、不在公共場合自拍！日本女孩很在乎外界眼光，會擔心引起別人異樣眼光，或覺得她們跟大嬸一樣。

5、不穿睡衣出門。不是所有人都做得到，但大部分日本女孩認為睡衣純粹是為了睡覺時穿著。另基於衛生考量，有些人甚至把衣服分做三大類：外出、家居和睡衣。

6、內衣褲不晾外面。尤其是獨居的粉領族，力求避免衣物遭竊或引色狼入侵的風險。

7、不會讓男友背她的包。雖然個別情侶會有不同，但一般女孩就算包包很重，也不會開口要男友幫忙。

8、不能忍受腿毛。幾乎所有日本女性都會除毛，尤其夏天要裸露較多肌膚時，她們甚至上美容沙龍接受專業療程。

9、不愛雜亂長髮。日本女性大多追隨時尚潮流，而最近短髮風行，就算留長髮也要紮得整整齊齊，並定期每兩、三個月就上髮廊修剪。

10、很少不穿襪。有些人連穿魚口鞋和涼鞋都不忘穿襪，這很可能與日本人經常需在餐廳和居酒屋脫鞋有關，在不是自己家的地方光腳走路，讓他們很不自在。

有些事在台灣或韓國看起來可能完全正常，但日本女孩卻避之唯恐不及。法新社
有些事在台灣或韓國看起來可能完全正常，但日本女孩卻避之唯恐不及。法新社
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