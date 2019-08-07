迪士尼大舉併購導致利潤下滑 盤後股價重挫逾5％

2019-08-07 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



迪士尼周二公布財報，獲利下滑高於市場預期，主因投入大量資金於串流媒體及整頓自21世紀福斯收購的資產，導致支出增加的速度超過了營收的成長。

截至6月止的第3季，迪士尼因併購21世紀福斯重要資產以及串流平台Hulu，營收突破200億美元，但也導致利潤下滑。

迪士尼Q3的營收成長33%至202.5億美元，利潤下滑至17.6億美元或每股盈餘為0.97美元，不計特定項目則為每股盈餘1.35美元，低於分析師預預估的1.72美元。

迪士尼股價今年以來累計上漲27%，上周觸及歷史新高。財報公布後，盤後股價一度重挫5.8%。

為了應對Netflix的挑戰，迪士尼大手筆投資數位媒體平台，預定11月推出適合闔家觀賞的訂閱服務「Disney+」。以成人觀眾為目標客群的內容則在Hulu上推出。

「直接服務消費者」（DTC）部門和國際部門上季營業虧損，從去年同期的1.68億美元增至5.53億美元，高於分析師預估的4.41億美元。尼士尼指出，這些虧損是來自併購Hulu和用於「Disney+」及「ESPN+」的支出。

迪士尼並表示，對未來數位事業的投資，預估將讓DTC部門本季虧損9億美元，高於原本預期的5.93億美元。

Forrester分析師奈爾（Jim Nail）表示：「迪士尼上季虧損有一部分和整併21世紀福斯有關，我不認為他們可以在本季就整頓清楚，下一季繳出較出色的財報。」

迪士尼執行長艾格（Robert Iger）表示，公司目前聚焦福斯的電影和電視資產，將他們和迪士尼的事業整併，以便盡快轉入串流影音服務。