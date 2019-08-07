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迪士尼大舉併購導致利潤下滑 盤後股價重挫逾5％

2019-08-07 09:26經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

迪士尼周二公布財報，獲利下滑高於市場預期，主因投入大量資金於串流媒體及整頓自21世紀福斯收購的資產，導致支出增加的速度超過了營收的成長。

截至6月止的第3季，迪士尼因併購21世紀福斯重要資產以及串流平台Hulu，營收突破200億美元，但也導致利潤下滑。

迪士尼Q3的營收成長33%至202.5億美元，利潤下滑至17.6億美元或每股盈餘為0.97美元，不計特定項目則為每股盈餘1.35美元，低於分析師預預估的1.72美元。

迪士尼股價今年以來累計上漲27%，上周觸及歷史新高。財報公布後，盤後股價一度重挫5.8%。

為了應對Netflix的挑戰，迪士尼大手筆投資數位媒體平台，預定11月推出適合闔家觀賞的訂閱服務「Disney+」。以成人觀眾為目標客群的內容則在Hulu上推出。

「直接服務消費者」（DTC）部門和國際部門上季營業虧損，從去年同期的1.68億美元增至5.53億美元，高於分析師預估的4.41億美元。尼士尼指出，這些虧損是來自併購Hulu和用於「Disney+」及「ESPN+」的支出。

迪士尼並表示，對未來數位事業的投資，預估將讓DTC部門本季虧損9億美元，高於原本預期的5.93億美元。

Forrester分析師奈爾（Jim Nail）表示：「迪士尼上季虧損有一部分和整併21世紀福斯有關，我不認為他們可以在本季就整頓清楚，下一季繳出較出色的財報。」

迪士尼執行長艾格（Robert Iger）表示，公司目前聚焦福斯的電影和電視資產，將他們和迪士尼的事業整併，以便盡快轉入串流影音服務。

他說：「我們的首要任務就是這項，我們對自己的策略有信心，也相信我們有能力達成這項任務。」

迪士尼上季財報不如預期，盤後股價下跌逾5%。 美聯社
迪士尼上季財報不如預期，盤後股價下跌逾5%。 美聯社
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