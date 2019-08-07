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貿易局勢衝擊…布蘭特原油跌入熊市 金價觸及六年高點

2019-08-07 08:06經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周二下跌逾1%，布蘭特原油期貨跌入熊市，接近七個月低點，主因美中貿易緊張局勢加劇市場全球需求疲軟的疑慮。貿易衝突對經濟成長的威脅，也推升金價觸及六年高點。

布蘭特原油期貨下跌0.87美元或1.45%，結算價報每桶58.94美元。西德州原油期貨下跌1.06美元或1.94%，結算價報每桶53.63美元。

布蘭特原油一度跌至每桶58.81美元，較4月時的高點下跌逾22%，跌入熊市。

過去一周，布蘭特原油價格下跌逾9%；美國總統川普宣布將對中國輸美商品徵收新關稅，中國國營企業也暫停購買美國農產品。美國周一將中國列為匯率操縱國，回應人民幣的貶值。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示，石油市場有兩個關鍵問題，第一是為什麼中國要繼續購買美國原油，第二是在購買伊朗石油的問題上，中國為什麼要繼續遵守美國的制裁。

黃金周二走強，持穩在六年多來的最高水準附近，主因美中貿易戰升級，危及全球經濟成長。

黃金現貨金上漲0.5%，至每英兩1,470.96美元，稍早觸及1,474.81美元，為2013年5月以來最高。美國黃金期貨上漲0.52%，報每英兩1,484.20美元。

GraniteShares投資組合經理Jeff Klearman說：「經濟成長存在很大的不確定性，尤其是美中貿易爭端。美國和全球股市震盪，黃金獲得支撐。」

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示：「許多市場觀察人士現在認為，美中貿易戰升級將促使美國聯準會（Fed）很快再次降息，Fed官員未來幾天的談話將受到市場高度關注。」

聖路易聯邦儲備銀行總裁博拉德周二表示，Fed不需要大舉降息，因經濟持續成長，且仍在調整以適應Fed今年制定的寬鬆貨幣政策。

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