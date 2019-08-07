台股ADR除友達外全漲 台積電補漲3.5％追隨台股上漲

2019-08-07 07:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周二除友達全面上漲，跟隨美股漲勢。

台積電ADR大漲3.5%，漲幅甚於在台北交易股票，高出台股的溢價拉大為4.5%。費城半導體指數上漲1.3%。

美股漲逾1%，因中國採取穩定匯率的行動，緩解市場貿對匯率將成為美中貿易戰下一個武器的疑慮。

道瓊工業指數上漲311.78點或1.21%，至26,029.52點。標普500指數上漲37.03點或1.30%，報2,881.77點，那斯達克指數收漲107.23點或1.39%，報7,833.27點。

台灣加權股價指數周二跌28.66點收10,349.75點，台積電漲0.8%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 68.15 +1.88 68.30 -0.22

友達 AUO 7.55 -1.23 7.77 -2.77

中華電 CHT 106.23 -0.12 106.50 -0.25

台積電 TSM 259.75 +3.49 248.50 4.53

聯電 UMC 12.72 +0.50 13.00 -2.18

資料來源：彭博