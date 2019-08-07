道瓊反彈走高311點 中國穩定人民幣匯率緩解貿易戰疑慮

2019-08-07 06:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周二上漲逾1%，因中國採取穩定匯率的行動，緩解市場貿對匯率將成為美中貿易戰下一個武器的疑慮。

道瓊工業指數上漲311.78點或1.21%，至26,029.52點。標普500指數上漲37.03點或1.30%，報2,881.77點，那斯達克指數收漲107.23點或1.39%，報7,833.27點。

標普500指數和那斯達克指數均結束了連續六天的跌勢。上周川普宣布將對另外中國輸美3,000億美元商品加徵10%的關稅後，股市重挫，美股三大股指周一均創下今年來最大單日跌幅。

中國周一讓人民幣兌美元破7，降至10多年來的最低水準，引發全球市場的賣壓，之後美國財政部將中國列為匯率操縱國。周二中國將人民幣中間價定在強於7元的水準，令美元走穩並且金價維持在六年高位附近。中國央行暗示不會讓人民幣進一步大幅貶值後，美中的地緣政治緊張局勢暫時緩和，推動主要股指走上正軌。

Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby表示：「這是來自中國方面的一個信號，他們希望保持人民幣穩定和上升。」

中國穩定人民幣的舉動令市場略感寬慰，投資人猜測美中貿易衝突或許可以得到控制。白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國總統川普計劃在9月接待中國代表團參加會談，緩解市場對貿易戰進一步升級的擔憂。

標普科技股指數上漲1.61%，提振標普500指數。費城半導體指數指數上漲1.28%。

半導體公司、軟體和硬體製造商的股價均大幅上漲。蘋果周一重挫後，周二上漲1.9%。遊戲發行商Take-Two Interactive Software股價上漲8%，該公司上調全年營收預期。