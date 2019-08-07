股市風雲難測 美公共退休金報酬率遜於預期

2019-08-07 00:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國公共退休金基金在今年6月底止過去一年的報酬率都低於先前預測，這對正苦於尋求退休勞工福利財源的政府來說，負擔更加沈重。

根據追蹤年金投資報酬的Wilshire信託環球分析服務（WTUCS）6日公布的數據，管理逾10億美元資產的退休金基金在6月30日止過去一年的報酬中位數為6.79%。相較下，Wilshire Associates在2018年彙整的資料顯示，公共退休金基金預測的長期報酬率中位數為7.25%。

高報酬率能夠降低政府支持的必要性，但若報酬率不如預期，政府就必須投入更多資金到退休金基金，可能還須挪用其他公共服務的資金。

整體而言，過去十年的美股多頭走勢都有益於退休金基金。根據Wilshire，大型公共退休金基金有五年的報酬率達二位數，而在6月底止過去十年的年化報酬率為9.7%。

但這樣的報酬率仍無法讓退休金的水位接近未來必須給付的水準。根據美國聯準會（Fed），各州及地方公共退休金基金的總資產約為4.4兆美元，資金缺口仍達4.2兆美元。造成資金缺口的因素包括：平均壽命延長、過度樂觀的報酬率預測，以及政府減少對退休金的支持。

為了彌補資金缺口，退休金基金過去十年開始已更進一步涉入風險較高的非傳統投資。在6月底止的過去一年，大型公共退休金基金配置在私募股權基金（PE）等另類投資的資產比率中位數為11.47%，配置在不動產的資產占比為4.45%。

儘管如此，今年來表現最好的一些投資，依然是單純的股票及債券。根據Wilshire估算，在美股占六成、美債占四成的資產組合中，截至6月底止過去一年的報酬率為9.13%。