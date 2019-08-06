貿戰加劇誰最傷？庫德洛：美經濟非常強 陸正在崩潰

2019-08-06 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



白宮經濟顧問庫德洛6日表示，由於美國經濟實力相對較強，在跟中國大陸的貿易談判中占了優勢。他並表示，中國經濟正在崩潰，影響力不比20年前。

庫德洛告訴CNBC說：「任何一份長期的中國投資圖表」或經濟指標，都顯現中國經濟的「穩步下降趨勢」。「他們可能誇大幾個百分點的GDP，現在愈來愈低。」