日圓急升 可能觸發政府「隱形干預」匯市

2019-08-06 22:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



日圓兌美元5日升破重要心理關卡，使東京交易員揣測，規模達1.6兆美元的日本退休基金，可能在未來幾周進行「隱形干預」，透過大買海外資產促貶日圓。

交易員說，日圓兌美元升破106日圓，再加上美中貿易戰導致外匯市場波動，升高了退休基金直接加速購買海外資產，以抵銷廣大日圓買盤的可能性。

分析師表示，如果這種情況真的發生，將成為一種新的非正式干預手段，因為「呼籲」的手段可能力道過輕，但正式展開行動可能遭逢外交制裁，特別是來自華府的壓力。

投銀NatWest Markets資深總體經濟策略師莫希-阿丁警告，日本「政府退休投資基金」（GPIF），以及其他與政府相關的資產經理人，可能在未來幾個月對匯市有更大的影響力，特別是聯準會降息使日圓持續面臨升值壓力。

莫希-阿丁說，在日圓急遽升值，且川普政府堅決反對日本銀行（央行）干預匯市之際，GPIF有能力大買海外證券，抵銷日本的年度經常帳順差，而如此「規模龐大但又隱蔽的舉動」，將能大舉促貶日圓。