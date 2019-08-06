美國對大陸扣「匯率操縱國」大帽 Fed降息壓力驟增

2019-08-06 21:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）上周才降息1碼，為貿易戰衝擊買保險，如今美國又對中國大陸扣上「匯率操縱國」大帽，導致Fed主席鮑爾面臨的降息壓力驟增，可能得買更多保單。交易員預期Fed可能提前到10月就會再降息2碼。

美國財政部5日宣布將大陸列為「匯率操縱國」，並將著手處理大陸因人民幣匯率偏低而取得的「不公平競爭優勢」。俄勒岡大學教授杜伊表示，這項決定令人震驚；若將Fed上周降息比喻成為發生火災買保險，現在發生火災的可能性已升高，央行官員須因應最新局勢變化。

鮑爾上周將調降利率的決定形容為買保險，類似Fed前主席葛林斯班在1995-1996年為維持經濟擴張而採取的做法。

美國交換合約市場原本反映，Fed要等到明年1月才會再調低利率2碼，但到了5日市場氛圍驟變，該市場反映出聯邦公開市場操作委員會（FOMC）9月調降利率32個基點，到10月共計降息51個基點。

高盛經濟學家也修改利率展望，宣稱由於美中貿易政策的風險與英國無協議脫歐的可能性升高，預估Fed到10月會第三度降息，累計調降利率3碼。高盛預料，美國央行9月、10月調低利率1碼的機率分別為75%及50%。經濟學家說，到今年12月Fed開會時，因為通膨率已達到2%水準，預期央行官員將因此停止降息。

高盛並指出，美中兩國在2020年美國總統大選前達成貿易協議的機率渺茫，原因是兩國決策官員都採取更加強硬的立場。美國總統川普上周宣布將對3,000億美元大陸輸美產品加徵10%關稅，北京5日旋即放手讓人民幣匯率「破7」。