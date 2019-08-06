原訂8月裝船運往大陸的200萬噸美國黃豆恐將生變

2019-08-06 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



隨著中美貿易戰持續升溫，新華社6日零時發布新聞稿，宣布暫停採購美國農產品。新華社隨後並發表時評，痛批美國「屢屢出爾反爾、言而無信，終將害人害己」，「中企暫停農產品採購責任在美方」。據稱，原預計8月裝船運往中國的200萬噸美國黃豆，恐怕也將出現變數。

新華社6日零時30分左右報導，從大陸國家發展改革委、商務部等相關方面獲悉，由於日前美方宣稱擬對3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，國務院關稅稅則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

報導稱，中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。

新華社隨後在凌晨3時發布一篇時評稱，在中方一直以實際行動落實兩國元首大阪會晤共識、積極採購美國農產品的背景下，造成這一令人遺憾的結果，責任完全在美方。

文章稱，中方一直言而有信，在採購美農產品方面積極顯示合作誠意。自大阪會晤後至7月底，已有227萬噸美國黃豆新裝船運往中國，預計8月還會有200萬噸黃豆裝船，雙方企業已簽協議的1400萬噸黃豆中僅剩30萬噸9月待裝船。

不過，人民日報旗下的證券時報則指出，這批原訂本月裝船運往中國的200多萬噸美國大豆可能也會受當前貿易戰影響。

而在暫停採購美國農產品的同時，江蘇南通海關則宣布，中俄兩國於6月初簽署《關於深化中俄黃豆合作的發展規劃》以來，首批來自俄羅斯約4432噸黃豆已於日前運抵南通，並快速完成通關放行。

儘管大陸正積極分散黃豆進口來源，但目前仍難以找到可以完全取代美國黃豆的新進口來源。