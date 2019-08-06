因應貿戰 南韓拚百大核心貨品國產化

2019-08-06 14:49 世界日報 編譯中心╱綜合5日電



南韓產業通商資源部長官成允模今天表示，因應日本出口限制貿易措施，南韓政府將投入7.8兆韓元（約64億美元）研發費用，希望100大核心戰略貨品在一至五年內國產化；此外，南韓公平交易委員會今天以涉嫌違反市場公平競爭，處以四家日本企業92億韓元（約754萬美元）罰金。

南韓聯合新聞通訊社指出，南韓政府落實產業對策，從半導體、顯示器、汽車、電子、機械與金屬、基礎化學等六大領域選定100個核心項目，分階段逐步實現核心戰略貨品國產化。

根據這一項方案，短期目標，南韓政府在一年內完成20個專案進口來源多元化目標；從中長期來看，政府希望在七年內對80種戰略貨品投入7.8兆韓元的研發費用，計畫在五年內實現國產化。

4日企涉違公平競爭 韓重罰

另據NHK報導，南韓的公平交易委員會宣布，日本的三菱電機（Mitsubishi Electric）、日立自動系統（Hitachi）、電裝（DENSO）、鑽石電機（Diamond Electric）這四家公司從2004起販售汽車零件，多次以「搓湯圓」方式拿到訂單，涉嫌違反市場公平競爭，必須支付罰金92億韓元。

南韓公平交易委員會表示，原本預定上個月中旬宣布此事，但考慮到日本對南韓加強出口管制事宜，所以按下不表，但日本日前決定將南韓從貿易優惠的「白名單」國家中剔除，南韓公平交易委員會認為沒有理由再延期公布。