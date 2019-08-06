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美股黑色星期一 傳統產業成贏家

2019-08-06 14:02世界日報 編譯劉煥彥╱綜合5日電

美股5日重挫，科技股、金融股及能源股成為重災區，單是中國市場貢獻20%營收的權值股蘋果就大跌5%，只有電信、公用事業及部分傳統產業等個股相對抗跌，成為這次股災中的贏家。

如同以往經驗，股市動盪時避險買盤紛紛擁向黃金、日圓、瑞士法郎與十年期美國政府公債，刺激金價跳升、日圓等避險貨幣也強勁升值，但這種漲勢多半是短期市場反應，而非基本面轉佳的長期趨勢。

市場人士認為，諸如美中貿易戰等政治風險，向來會把高飛的股市走勢打落地面，但其實不失為市場修正好時機。若美中兩國真能談成任何形式的貿易協議，這次股災頂多只是個達到結果前付出的小小代價。

「華盛頓郵報」報導，科技股是5日美股重挫主因，蘋果、威士卡(Visa)、臉書、微軟與Google母公司Alphabet全都不支倒地；反觀全美四大電信業者之一的威瑞森(Verizon)、大型傳統產業股中的寶鹼(Procter & Gamble)、百事可樂、嬌生(Johnson & Johnson)等價值型股票的跌幅則有限。

華府投資顧問業者Farr, Miller & Washington總裁法爾(Michael Farr)說：「像這樣的市場跌勢會打趴所有股價偏高的個股，抗跌股就是百事可樂、可口可樂與嬌生等等，他們的資產負債表穩定、股價走勢沒那麼劇烈。」

紐約證券業者Tigress Financial Partners投資長費瑟斯(Ivan Feinseth)則指出，波音公司、開拓重工(Caterpillar)與半導體股最弱勢，「電腦零組件的最大市場就是中國，包括半導體在內，Nvidia就是在那裡生產，也在那裡使用」。

太平洋投資管理公司(PIMCO)首席投資經濟顧問菲爾斯(Joachim Fels)認為，儘管美股5日血流成河，但若美中雙方能在某個時候達成貿易協議，美股將有一大堆贏家，「現在的大問題是，如果兩國能談出更好的貿易協議，代價是否只是這次的短痛而已」。

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