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川普槓中國 日韓對立 金融市場過去一周驚滔駭浪

2019-08-06 11:54經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

8月第一周，金融市場面臨巨大衝擊。美國總統川普8月1日無預警宣布，9月1日起將對中國另外3,000億美元商品加徵10%關稅後，引發金融市場驚濤駭浪。

國際油價1日重挫，西德州原油期貨暴跌7.9%，以每桶53.95美元收盤。避險資產黃金1日收跌，但盤後交易隨川普揚言再祭關稅而大漲，漲至每英兩1,450美元，是逾六年來最高。美元、美債殖利率重挫，DXY美元指數從盤中漲抵逾兩年高點轉跌，收跌0.2%。10年期公債殖利率降到1.894%，是2016年11月8日來最低水準。美股也立即翻黑，道瓊指數收跌281點，跌幅1%。標普500指數跌0.9%。

8月2日，日本決定將南韓自所謂的「白名單」國家名單中去除，南韓總統文在寅則強硬指責日本此舉明顯在防堵南韓的經濟成長，並矢言反制。

川普3日再度於推特發文，稱中國讓貨幣貶值。

8月5日，人民幣兌美元貶破7元兌1美元關卡，韓元則因經濟前景看壞，跌破1,200韓元兌1美元，跌至2017年1月以來最低水準。貿易戰煙硝四起，令周一亞股重挫。北京當局5日宣布，已要求國有企業暫停從美國進口農產品，讓美中貿易緊張形勢進一步升高。美股5日暴跌，三大股指均創今年以來最大單日跌幅，道瓊狂洩767點。

川普5日也再發推文，稱人民幣貶破7是中國操控貨幣，是「一項重大違規」。美國財政部則正式將中國列為匯率操縱國，美股期指也應聲重挫。美國10年期公債殖利率，一度跌至1.7075%，跌到川普2016年當選美國總統大選之前的水準。

美國財政部將中國列為匯率操縱國，DXY美元指數下跌。 彭博資訊
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貿易緊張形勢升溫，避險資產黃金的價格走高。 彭博資訊
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川普決定加徵新關稅，油價跳水。 彭博資訊
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美股標普500指數周一暴跌逾767點，創今年以來最大單日跌幅。 彭博資訊
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美國10年期公債殖利率1日重挫，5日更繼續下探。 彭博資訊
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川普美股南韓
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