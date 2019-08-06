川普槓中國 日韓對立 金融市場過去一周驚滔駭浪

2019-08-06 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



8月第一周，金融市場面臨巨大衝擊。美國總統川普8月1日無預警宣布，9月1日起將對中國另外3,000億美元商品加徵10%關稅後，引發金融市場驚濤駭浪。

國際油價1日重挫，西德州原油期貨暴跌7.9%，以每桶53.95美元收盤。避險資產黃金1日收跌，但盤後交易隨川普揚言再祭關稅而大漲，漲至每英兩1,450美元，是逾六年來最高。美元、美債殖利率重挫，DXY美元指數從盤中漲抵逾兩年高點轉跌，收跌0.2%。10年期公債殖利率降到1.894%，是2016年11月8日來最低水準。美股也立即翻黑，道瓊指數收跌281點，跌幅1%。標普500指數跌0.9%。

8月2日，日本決定將南韓自所謂的「白名單」國家名單中去除，南韓總統文在寅則強硬指責日本此舉明顯在防堵南韓的經濟成長，並矢言反制。

川普3日再度於推特發文，稱中國讓貨幣貶值。

8月5日，人民幣兌美元貶破7元兌1美元關卡，韓元則因經濟前景看壞，跌破1,200韓元兌1美元，跌至2017年1月以來最低水準。貿易戰煙硝四起，令周一亞股重挫。北京當局5日宣布，已要求國有企業暫停從美國進口農產品，讓美中貿易緊張形勢進一步升高。美股5日暴跌，三大股指均創今年以來最大單日跌幅，道瓊狂洩767點。