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專家：應對美方關稅壓力 人民幣將持續走貶至2020年

2019-08-06 10:28聯合報 實習記者黃獻寬╱即時報導

南華早報報導，人民幣兌美元匯率跌破七元兌一美元大關，探至十一年來的最低點。一直以來，不論市場情形如何，人民幣始終死守兌美元的七元大關，昨日，中國央行卻放棄了這個關卡。美方專家表示，北京或終將人民幣匯率當作武器，應對中美貿易戰。

川普周一發布推文，嚴厲譴責人民幣重貶的行為是「貨幣操縱」。日本三菱日聯金融集團全球市場研究的東亞區域負責人陳仲華表示，假如調降匯率對中國央行有好處，他們絕不會想拖到年底再降。陳仲華也說，只要中國決定將貿易議題當作長期目標，那他們決心先整頓匯率問題，而非倚賴難以達成的協議，也是十分合理的決定。

不過在川普推文的半小時前，中國央行行長易綱發表了一篇聲明表示，中國身為一個負責任的大國，不搞競爭性貶值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。

分析師相信，中國央行會在未來幾個月讓人民幣穩步上升；而部分分析師則認為，中國不希望承擔全部關稅壓力，未來數月將會控制人民幣在7.2元兌一美元這個關卡，這也表示，自從貿易戰開打，人民幣的跌幅已近5%。

瑞銀集團經濟學家王濤表示，為了管理幣值，政府應善用策略、密切控管資本流向，並運用政策措施以求穩定成長。她也預測，在2019年底匯率將會落在7.2人民幣兌一美元，假如貿易戰繼續升溫，2020年可能貶至7.3元。

在周一的聲明中，中國央行證實，人民幣貶值與美方關稅威脅有關，並表示讓人民幣跌破七元大關十分恰當，縱使貶值，也不會改變人民幣的穩健地位。中國外匯投資研究院院長譚雅玲表示，投機客利用中美貿易對談押寶人民幣，實非萬全之策。她說：「匯率破七的速度實在太快，也太過極端。上周政府當局下令，要調降人民幣。雖然如此，政府也不會允許跌幅過大，因為這無益於貿易與出口獲利。」

因此，分析師不認為人民幣會持續大幅走貶，因為這將重挫投資人、企業家的信心，甚至引發幣值崩跌與資本外流。紐約渣打銀行G10外匯研究全球區域負責人史蒂芬・英蘭德表示，從易綱的說法可以預期，人民幣將會回穩而非繼續貶值。英蘭德說：「這次已經比2015年8月和2016年1月那時好的多了。應該是可以控制住，不讓此次危機轉為共同市場的巨大恐慌。」

話雖如此，人民幣驟跌仍產生連鎖效應。澳盛銀行亞洲研究負責人吳坤表示，由於供應鏈與中國關係密切，再加上韓國的貨幣及自由市場制度，韓元受到的影響最大。另外，雖然印度與中美貿易戰並非直接相關，盧比仍因人民幣貶值而受挫，反映了投資人避險的趨向。

對於人民幣的走勢，中國投資人大多感到不安，部分更急著將手中的人民幣兌換成美金。華僑銀行經濟學家謝棟銘指出，央行的舉動代表他們已不再重視七元大關。他說，央行態度已經轉變，決定把幣值當作貿易戰的武器。

摩根史坦利首席中國經濟學家邢自強表示，假如美方持續讓貿易戰升級，讓人民幣稍微貶值可以為中國創造一點優勢。邢自強也提出警告，美國若是對中國貨品額外課徵25%的關稅，將迫使中國回擊，最後可能導致全球經濟在三季之後陷入不景氣。

專家預測，在2019年底人民幣匯率將會落在7.2人民幣兌一美元。路透
專家預測，在2019年底人民幣匯率將會落在7.2人民幣兌一美元。路透
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