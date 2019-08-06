美債10年期殖利率川普當選來最低 成衰退最高警戒

2019-08-06 09:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國10年期公債殖利率跌到川普2016年當選美國總統大選之前的水平，美國公債市場最能預告經濟衰退的指標，也推至2007年以來的最高警戒狀態。

美國公債上漲，10年期殖利率周一一度跌至1.7075%，低於2016年11月9日大選後下挫所觸及的水準1.7145%，當時因川普意外勝選，投資人紛紛尋求避風港。而在大選後的幾周裡， 殖利率接著又飆升，因為市場預期川普的支出承諾將推動經濟增長。 2016年底，殖利率突破了2.6%，並在2018年突破3%。

但隨著通膨預期下滑、投資人在貿易摩擦加劇之際購買美債，此殖利率再次下挫。而且由於美中衝突不斷升級，交易員也加碼押注聯準會（Fed）會擴大貨幣寬鬆。10年期美債殖利率這個全球借貸基準利率指標今年以來足足下跌約1個百分點。

同時，美國10年期公債殖利率一度比3個月期殖利率低32個基點，這是自2008年金融危機爆發前以來最極端的殖利率曲線倒掛。

全球最大的資產管理公司貝萊德的固定收益全球首席投資官Rick Rieder 預言，10年期公債殖利率將跌至1.5%。

Rieder周一告訴彭博電視，「由於央行準備放鬆政策，我們可能會在一段時間內處於一個利率明顯較低的環境中」。