親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

柯文哲與蔣渭水的距離 從組「臺灣民眾黨」說起

她抽中4.5億元環球旅！為何1年後人生迷茫快崩潰？

美債10年期殖利率川普當選來最低 成衰退最高警戒

2019-08-06 09:41經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國10年期公債殖利率跌到川普2016年當選美國總統大選之前的水平，美國公債市場最能預告經濟衰退的指標，也推至2007年以來的最高警戒狀態。

美國公債上漲，10年期殖利率周一一度跌至1.7075%，低於2016年11月9日大選後下挫所觸及的水準1.7145%，當時因川普意外勝選，投資人紛紛尋求避風港。而在大選後的幾周裡， 殖利率接著又飆升，因為市場預期川普的支出承諾將推動經濟增長。 2016年底，殖利率突破了2.6%，並在2018年突破3%。

但隨著通膨預期下滑、投資人在貿易摩擦加劇之際購買美債，此殖利率再次下挫。而且由於美中衝突不斷升級，交易員也加碼押注聯準會（Fed）會擴大貨幣寬鬆。10年期美債殖利率這個全球借貸基準利率指標今年以來足足下跌約1個百分點。

同時，美國10年期公債殖利率一度比3個月期殖利率低32個基點，這是自2008年金融危機爆發前以來最極端的殖利率曲線倒掛。

全球最大的資產管理公司貝萊德的固定收益全球首席投資官Rick Rieder 預言，10年期公債殖利率將跌至1.5%。

Rieder周一告訴彭博電視，「由於央行準備放鬆政策，我們可能會在一段時間內處於一個利率明顯較低的環境中」。

Columbia Threadneedle的Ed Al-Hussainy 預計投資人將轉向押注Fed會更積極降息。他表示，來自殖利率曲線的信號，表明貨幣市場正消化Fed政策利率在明年變為零的更高可能性。

市場最信賴的衰退指標─美國10年期公債殖利率一度比3個月期殖利率低32個基點，這...
市場最信賴的衰退指標─美國10年期公債殖利率一度比3個月期殖利率低32個基點，這是自2008年金融危機爆發前以來最極端的殖利率曲線倒掛。圖／擷自彭博
分享

川普Fed
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

麥當勞新的紙吸管無法回收處理 舊的塑膠吸管反而可以

2019-08-06 09:50

專家：應對美方關稅壓力 人民幣將持續走貶至2020年

2019-08-06 10:28

美國巴西各有盤算 簽署貿易協定恐難速成

2019-08-06 08:38

美元隨著美股崩跌走弱 瑞士法朗最強；英鎊更慘

2019-08-06 07:34

變化太大 市場反映Fed可能提前到10月即降足50個基點

2019-08-06 06:50

名家觀點／川普攪亂全球經貿秩序

2019-08-06 01:27

人民幣貶破7 全球貨幣大戰點火

2019-08-06 00:50

熱錢湧入避險 比特幣一度暴漲14%

2019-08-06 00:45

美歐日服務業 擴張速度減緩

2019-08-06 00:42

印尼GDP增速 探兩年低點

2019-08-06 00:42

區域衝突 印度盧比重貶

2019-08-06 00:41

韓砸65億美元 戒日貨依存症

2019-08-06 00:41

南韓明年工資漲2.9% 十年最少

2019-08-06 00:41

全球匯率戰開打？人民幣貶破7 川普怒批

2019-08-06 00:02

恐慌蔓延…油價重挫

2019-08-05 23:26

貿易戰惡化 新興市場賣壓重

2019-08-05 23:24

車市冷 衝擊半導體業

2019-08-05 23:17

日退休基金加碼另類資產

2019-08-05 23:16

日韓貿易磨擦擴大 WTO裁判緩不濟急

2019-08-05 21:04

日本公債失寵 日企退休基金擁抱另類資產

2019-08-05 19:42

美國新一波關稅又要來 日企加速移出中國

2019-08-05 19:23

人民幣破7 外銀：中國央行將祭出兩大策略

2019-08-05 19:08

推智慧城市 緬甸第二大城阻礙多

2019-08-05 17:57

人民幣「破7」後 全球匯率戰恐將全面開打

2019-08-05 17:18

抵制日貨效應顯現？南韓日本車銷量暴跌三成

2019-08-05 16:21

美中貿易戰 京瓷銷美多功能複合機從陸移至越南生產

2019-08-05 16:12

澳規定：在得來速手機付款視為開車用手機！

2019-08-05 15:25

南韓最低時薪訂約新台幣230元 明年起適用

2019-08-05 12:43

歐洛克：川普是白人民族主義者 言論讓人想到納粹德國

2019-08-05 11:33

人民幣破7引爆亞幣競貶疑慮 韓元被打趴、日圓升到106

2019-08-05 10:09

分析師：日韓貿易戰 日本掌有優勢

2019-08-05 09:10

辦公智慧化 改善過勞問題

2019-08-04 23:49

軟銀投資AI 引領科技未來

2019-08-04 23:49

RCEP協議 拚11月前敲定

2019-08-04 23:44

股神這波操盤 投資人扼腕

2019-08-04 23:18

波克夏財報說話…美消費需求疲軟

2019-08-04 23:18

韓刺激經濟 再砸2億美元

2019-08-04 23:18

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01
看更多

熱門文章

美中貿易戰升溫！道瓊早盤跌500點 人民幣跌破7元大關

2019-08-05 21:53

大陸宣布暫停採購美國農產品 貿易緊張恐升高

2019-08-06 01:07

史上肥缺！來這城市淘「金」 小小巡邏兵年薪好嚇人

2019-08-05 11:00

美股道瓊指數暴跌767點 人民幣破7加劇貿易戰升級疑慮

2019-08-06 06:46

長髮配超緊牛仔褲 巴西毒梟竟佯裝成女兒越獄

2019-08-05 12:33

回敬川普關稅威脅 傳北京已下令國企停購美國農產品

2019-08-05 11:15

人民幣「破7」後 全球匯率戰恐將全面開打

2019-08-05 17:18

1分鐘看懂 被列為匯率操縱國會怎樣？

2019-08-06 08:16

男腿上冒紅腫當「毛髮內生」 挖開找不到頭髮才知是罕見癌症

2019-08-05 13:25

美財政部宣布 中國為匯率操縱國

2019-08-06 06:30

新華社砲轟納瓦羅：煽動大國仇恨才是真正的罪惡

2019-08-06 04:08

美國財政部正式將中國列為貨幣操縱國

2019-08-06 06:09

四大關鍵問答 一次看懂人民幣「破7」意涵

2019-08-06 00:51

貿易戰急遽升溫 美股道瓊崩跌767點今年最慘

2019-08-06 06:36

黑幫老大假扮女兒逃獄 怪模怪樣馬上被警識破

2019-08-05 13:21

川普再開砲 轟中國大陸「操控匯率」

2019-08-05 21:41

美中貿易戰方酣 道瓊盤中狂瀉逾800點

2019-08-06 04:04

人民幣貶破7 全球貨幣大戰點火

2019-08-06 00:50

匯市風雲起 謝金河：韓元若煞不住車 災難來臨！

2019-08-06 09:18

全球匯率戰開打？人民幣貶破7 川普怒批

2019-08-06 00:02

震撼彈！印度打算廢除憲法保障喀什米爾的特殊地位

2019-08-05 15:24

名家觀點／川普攪亂全球經貿秩序

2019-08-06 01:27

鬼月招惹色鬼上身 大馬少女深夜脫衣「自摸」

2019-08-05 15:40

漁市場公廁「空氣有毒」 女高中生昏迷一週仍未醒

2019-08-05 22:04

超特別「螢光世界地圖」 設計理念引發網友共鳴

2019-08-05 18:18

人民幣破7＋停購美農產品 大陸正準備因應貿易戰惡化

2019-08-06 00:51

英國脫歐陷僵局 民調顯示蘇格蘭民意挺英國獨立

2019-08-05 16:55

泰國「蛇醫妮」百毒不侵 徒手抓超過55條蛇仍沒事

2019-08-05 14:38

人民幣破7 外銀：中國央行將祭出兩大策略

2019-08-05 19:08

冰上車諾比？俄漂浮核電廠本月將拖到北極 供10萬戶電

2019-08-05 11:06

CNN：川普的貿易戰已失控 肯定對美國經濟不利

2019-08-06 09:19

美股分析師：報復力度若分1-10級 中國的會是11級！

2019-08-06 09:14

防老婆半夜跑出門「偷吃」 男子每天在咖啡下藥

2019-08-05 13:47

川普：大陸匯率操縱屬重大違規

2019-08-05 21:39

美國新一波關稅又要來 日企加速移出中國

2019-08-05 19:23

經濟解析／陸被美列貨幣操縱國 貿易戰演為貨幣戰

2019-08-06 08:32

印度廢除憲法條文 要把異樣的喀什米爾同化

2019-08-05 23:39

專家：長期經濟恐內傷

2019-08-06 01:42

人民幣重貶 亞股全數收黑

2019-08-05 19:38

日4家企業涉違公平競爭 韓國開罰2.4億

2019-08-05 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top