經濟解析／陸被美列貨幣操縱國 貿易戰演為貨幣戰

2019-08-06 08:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國1994年來再次將中國列為匯率操縱國，也算是兌現美國總統川普的競選承諾。中國央行容許人民幣兌美元匯率跌破7以回應川普的新關稅之後，美國財政部已正式將中國列為貨幣操縱國。

●被列貨幣操縱國又如何？

美國財政部台北時間今天清晨接近6點發表聲明說，根據這一認定，財長米努勤將與國際貨幣基金（IMF）接洽，以消除中國的行動所帶來的不公平競爭優勢。 由此來看，給中國貼上匯率操縱國的標籤不會立刻觸發懲罰措施。

照此認定，美國政府將尋求和對方協商，但是美中雙方已在一年前即展開貿易協商，依照美國自己的規定，若一年無進展，中國可能被禁止參與美國政府採購案的招標。

●對市場的影響會如何？

西太平洋銀行匯率策略師Richard Franulovich說，「這是貿易戰又一次升級，非常無益，可能會引起市場的混亂，」 「如果初衷是恢復市場的平靜，那效果適得其反。」

Franulovich說：「我們將看到更多周一已經看到的東西：股市更加疲軟，殖利率下跌幅度更大，以及急於避險。」。

美國財政部在美股盤後宣布此消息，離岸人民幣周二亞洲盤初交易中再貶至新低，下跌0.27%至7.1176。日圓兌美元上漲，因交易員轉向日圓尋求相對避風港。標普500指數期貨再跌1%。

●美中貿易關係會怎麼走？

國際戰略研究中心（Center for Strategic and International Studies）學者葛來儀(Bonnie Glaser)說：「這時機來沒有更差的了，連妥協的餘地都沒了，雙方都自各固陣腳，雙方領導人頭一首要考慮的只是國內視聽。政治主導一切。」

澳洲國民銀行策略師 Rodrigo Catril 也說：「我們感覺貿易僵局會更加惡化一陣子才可能好轉，如今可以也可以正式宣布貨幣戰開打。」

●貨幣戰真要開打了嗎？

西太平洋銀行匯率策略師 Franulovich說：「值此時刻，非常明顯可見貿易戰已蛻變為貨幣戰，目前是典型的貿易和貨幣戰，各方面都被打亂。」

●話說回來，到底中國算不算是貨幣操縱國？

中國人民銀行周一表示，針對外匯市場可能出現的正反饋行為，將繼續採取必要的有針對性的措施。

美國財政部藉此表示，「中國人行此聲明等於公開承認其具有操縱匯率的豐富經驗，並準備繼續進行這種操作」。美國財政部說，中國的行動違反了20國集團(G20)所做避免競爭性貶值的承諾。

美國財政部依法提出判斷主要貿易夥伴是否操縱匯率的三個標準：該經濟體的全球經常帳順差；對美國巨額貿易順差；持續單向干預匯市。

康乃爾大學經濟學家普拉薩德（Eswar Prasad）表示，中國仍未達到財政部的標準。「美國財政部看來做了任意的認定，因為中國並未符合相關的所有標準。」

美國財政部服務40年的前官員索貝爾（Mark Sobel）甚至指出，中國經常帳順差已接近平衡。他直言，「中國並未干預，按財政部自己的標準，中國根本不符操縱的條件。」

美國財政部通常會在致國會的半年度報告中提出外匯報告，但周一的行動不在這一程序之中。下一份報告預計會在10月公布。

美國財政部1988年曾將台灣和南韓認定為匯率操縱方，當年國會頒布了貨幣復議法。中國是最後一個被認定為貨幣操縱國的國家，是在1994年。