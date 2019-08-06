美中貿易戰升級 油價挫跌 金價上漲

2019-08-06 07:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一重挫，主因美國總統川普揚言將對更多中國輸美商品加徵關稅，引發市場對原油需求的疑慮。另一方面，美中貿易緊張局勢則助金價上揚。

布蘭特原油期貨周一重挫2.08美元或3.36%，結算價報每桶59.81美元。西德州原油期貨下跌0.97美元或1.74%，結算價報每桶54.69美元。

美國總統川普上周宣布，將從9月1日起對價值3,000億美元中國進口商品徵收10%的關稅，且表示，如果中國國家主席習近平未能盡快與美國達成貿易協議，美國可能會進一步提高關稅。川普的說法一出，布蘭特和西德州原油價格上周四均崩跌逾7%，周五小幅反彈。

Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch的報告指出：「最新美中貿易消息促使今年乃至明年的全球石油需求向下調整，亞洲很有可能面臨最大衝擊。」

周一，中國10多年來首次讓人民幣兌美元匯率跌破7元大關。人民幣貶值提高了中國以美元計價的石油進口成本。中國是全球最大的原油進口國。

黃金價格周一飆升2%，達逾六年最高水準，因美中貿易衝突加劇，投資人拋售風險較高的資產，轉向安全資產。美元走軟，為金價上漲提供更多動力。

黃金現貨上漲1.7%，至每英兩1,464.72美元，盤中觸及2013年5月以來最高的1,469.60美元。美國黃金期貨收漲1.3%，結算價報每英兩1,476.50美元。

U.S. Global Investors首席交易員Michael Matousek表示：「對美國加徵關稅以及中國報復的疑慮都推升金價，全球經濟的一系列不確定性、公債殖利率為負以及持續不斷的匯率戰爭，也為黃金上漲提供充足的理由。」