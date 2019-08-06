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美股道瓊指數暴跌767點 人民幣破7加劇貿易戰升級疑慮

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變化太大 市場反映Fed可能提前到10月即降足50個基點

2019-08-06 06:50經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

僅僅兩個交易日之前，美國交換契約市場所反映的是聯準會（Fed）要到明年1月才會降息50個基點。

但到了周一，交易員已經此預期提前整整兩個月，認為10月開會前，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）就會降足50個基點：隔夜指數互換反映下個月降息32個基點，到10月30日會議共計降息51個基點。8月1日所顯示的是到10月30日降息31個基點、到1月降息51個基點。

「過去兩天的重大新聞出現巨大的變化，」Brean Capital的固定收益策略負責人Scott Buchta接受彭博訪問時表示：「市場並不喜歡貿易戰的升級以及一些魯莽言行，正反映一種更為悲觀的前景。」

Buchta表示，美國公債殖利率正在反映對「持久而升級的貿易戰導致經濟顯著放緩」的預期。這是Fed主席鮑爾所說的Fed關注的不確定因素之一，而周一的7月ISM非製造業指數意外跌至近三年最低水平正是徵兆之一。「你正在數據中看到。這正是鮑爾和Fed所擔心的：經濟方面的自我戕害。」

Fed官員表示，正密切關注美國股市走勢，評估美國和中國之間再度出現的貿易緊張局勢可能對經濟和貨幣政策進程產生何種影響。

Fed理事布蘭納德說：「毋庸置疑，我正在密切監控事態發展對經濟前景的影響，我將繼續密切關注事態發展」

美國股市三大指數周一收盤重挫幅度在3%上下。

雖然Fed官員強調，他們避免過於重視市場的日常變化，即使是重大的走勢，但股價的持續下跌可能會影響企業和家庭的支出計畫，從而影響Fed對經濟的看法。

布蘭納德表示說：「我和其他人已經說過，我們致力於維持(美國)經濟擴張，如有必要，將會進一步降息。」

Fed上周三降息，即是為防範其中的風險。上周四，川普宣布他將從9月開始對剩餘的3,000億美元的中國進口商品加徵關稅。昨天，中國央行似乎允許人民幣兌美元匯率跌破7，觸及11年低位。

人民幣貶值可能會提振中國的出口，抵銷川普已經徵收和威脅徵收的關稅的影響，也可能導致川普進一步向Fed施壓，要求進一步降息來回應。

市場如今反映Fed到2020年12月會有四次25個基點的降息。圖／擷自彭博
市場如今反映Fed到2020年12月會有四次25個基點的降息。圖／擷自彭博
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