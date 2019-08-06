人民幣破7＋停購美農產品 大陸正準備因應貿易戰惡化

2019-08-06 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



中國大陸當局為緩解美國關稅措施對大陸經濟的衝擊，已允許人民幣對美元匯率「破7」，並指示國有企業停止進口美國農產品，顯示大陸正採取強硬立場，為貿易戰情勢惡化做準備，並將繼續採取擴張性的財政及貨幣政策，以維穩經濟。

人民幣兌美元5日盤中貶值1.3%，報人民幣7.0312元兌1美元。人民銀行將「破7」歸因於貿易戰升高，顯示大陸人民銀行允許人民幣貶值以支持經濟成長。

若川普政府再對3,000億美元中國產品加徵10%懲罰性關稅的威脅確定實施，彭博資訊預估，大陸經濟成長率最快今年第3季便將降到6%以下。

中共政治局7月30日曾保證「聚焦於我們自己的主張」，「把危機變成轉機」，顯示大陸當局正在為貿易戰的最壞情況預做準備。政治局會議強調，將運用積極的財政政策，並維持「合理充裕的流動性」；當局在這兩方面都仍有充分的運作空間。

財政政策方面，2019年的財政赤字目標為國內生產毛額（GDP）的2.8%，比金融海嘯時期的3%還低；當局已經實施減稅及基礎建設投資等財政擴張政策。

貨幣政策方面，目前銀行存款準備率仍高達13.5%，一年期基準放款利率為4.35%，兩者都有不小的寬鬆空間。

中國當局還能夠進一步實施結構性改革，將有助於支持勞動市場，包括促進國內支出、支持小型及私營企業，並開放金融市場。不過在政治局聲明中，也擔心資產價格膨脹，及負債大量累積，因此當局在刺激經濟成長時將有所節制。