四大關鍵問答 一次看懂人民幣「破7」意涵

2019-08-06 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



人民幣兌美元匯價5日「破7」，為2008年全球金融海嘯以來首見，引爆全球股市賣壓，債市、黃金等安全資產走高，以下為倫敦金融時報提出的人民幣「破7」四大關鍵問答。

●北京為何放手讓人民幣貶值？

法國興業銀行新興市場策略師道爾表示，美國總統川普上周宣布將對其餘3,000億美元中國大陸進口產品加徵10%關稅，北京因此被迫出手。

道爾說，由於北京報復華府的選項不多，因而選擇讓人民幣貶值；大陸政府可能認定美中達成貿易協議的可能性偏低，現在該讓人民幣貶值，以反應經濟基本面轉弱。

德國商業銀行（Commerzbank）資深新興市場經濟學家周浩則認為，北京此舉是一個深思熟慮的政策行動，為即將到來的美中貿易談判展現強硬立場。

●人民幣「破7」的贏家與輸家？

道爾指出，匯市除了日圓以外，沒有哪個貨幣是贏家。日圓兌美元匯價5日盤中升破106日圓關卡，觸及105.08日圓價位，為1月以來僅見。

經濟顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）資深中國經濟學家伊凡思普理查德表示，大陸建商將因此面臨逆風，營建等背負沉重美元計價債券的產業也會遭遇逆風。

●北京的人民幣新底線在哪？

專家認為，人民幣「破7」後，現在北京對人民幣匯率可能沒有清楚底線，此時投資人可評估貿易戰對大陸出口的影響，藉此評估人民幣該貶值多少才能抵銷美國加稅的衝擊。

NatWest Markets公司資深宏觀策略師莫希伍丁指出，若美國全面對大陸貨加徵25%關稅，人民幣匯率可能須貶至逼近1美元兌人民幣7.8元的水準，以減緩關稅戰的衝擊，同時為避免資本外流，中國人民銀行可能會採取逐步貶值策略。

伊凡思普理查德則表示，凱投宏觀預估到年底人民幣匯價將跌至7.3元的價位，明年底進一步下探至7.5元。

●對全球投資人的意涵？