名家觀點／川普攪亂全球經貿秩序

2019-08-06 01:27 經濟日報 劉大年



美國川普總統上任三年來，成為全球注目的焦點。除了積極檢討美國貿易措施，並要求重新談判美國以往的自由貿易協定（FTA）；更根據美國1974貿易法，對中國大陸展開301條款調查，美中陷入貿易大戰的漩渦中。川普對中國大陸主要射出三箭，第一箭是對中國大陸對美出口產品課徵25％額外關稅，目前已經將約2,500億美元中國產品納入範圍，現在更進一步要在9月1日對其他約3,000億美元產品加徵10%關稅，且中國若不改善，美不排除提高稅率。

川普不但對中國進口品課重稅，也準備切斷被認定會危及美國經濟安全的外國企業的供應鏈，原則上要求美國政府與美國企業，甚至外國企業，斷絕與其進口與出口的關係，目標當然是中國大陸企業。可以視為美國對中國大陸的第二支及第三支箭。川普甚至也要求各國響應，加入美國的抵制行列，美中貿易戰開打不久，各國即面臨選邊站的抉擇。

除了三支箭之外，川普政府也對來自中國大陸外資，採取嚴審立場，以阻絕中國大陸利用投資獲取技術的機會。美國也緊縮中國大陸的工作簽證，以防堵所謂商業間諜的滲透。美國各公私立大學雖然主要並不仰賴美國政府經費，但也劍及履及大幅減少中國留學生名額，圍堵中國在美國儼然已經成為全民運動。

美國對具有威脅的國家實施制裁，其實也有脈絡可循。早在1980年代，美國即對當時全球第二大經濟體，美國最大貿易逆差國日本，採取強硬立場並要求開放市場，與目前對中國大陸制裁的思維相似，只是美國對中國制裁力道遠高於日本。

其實此也不難理解，當年日本GDP大約只有美國三分之一，對美又沒有軍事威脅；但目前中國GDP已約是美國三分之二，對美國還有軍事威脅，而且在諸多國際議題上，與美國唱反調，使美國感到芒刺在背而必須下重手。

檢視美中貿易戰影響，可以發現川普當初高舉恢復公平貿易，削減美國貿易赤字的大旗，顛覆了國際貿易秩序。但迄今美國貿易赤字不降反升，2018年達到9,500億美元歷史新高，高於2017年的7,960億美元；其中對大陸貿易逆差也由2017年的3,750億美元，同步上升至2028年的4,430億美元。畢竟用短期貿易措施很難改變既有的產業分工與貿易型態。

不過美中經濟對抗下更衝擊到世界經濟，但惟獨美國卻表現不錯。美國2018年經濟成長率為2.9%，2019年前二季分別為3.1%及2.2%。失業率在2019年5月一度降至3.6%，為近50年最低。

反觀國際貨幣基金7月最新報告已將世界經濟成長率再度由3.3%下修到3.2%；中國大陸經濟成長率在今年第2季只有6.2%，為近30年新低，各界甚至懷疑中國大陸還有文過飾非，刻意灌水之嫌，台灣也面臨經濟成長率保2的挑戰。

美國經濟好表現更使川普振振有辭，堅信惟有以此方式才能使美國再次偉大，經濟重返高峰，美國目前也有美國貿易政策有助於經濟成長的論調。川普明年未必能競選連任。但若美國經濟仍然維持高檔，繼任者可能蕭規曹隨，仍然維持川普強硬的基調。

只是美國這種「以鄰為壑」，將問題移轉給他國的貿易政策，或許在短期對美國有利，但在長期若是在各國競相仿效，事實上目前已有此趨勢，紛紛採行保護主義下，將會將全球經濟推入到另一險境中。

（作者是中華經濟研究院區域發展研究中心主任）