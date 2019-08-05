日本公債失寵 日企退休基金擁抱另類資產

2019-08-05 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



在日本低利率環境的推波助瀾下，另類資產在日本退休基金資產的配置比重首次超過日本政府公債。

倫敦金融時報（FT）報導，摩根資產管理公司調查116檔日本企業退休基金的資產配置，結果顯示，另類資產在3月的投資比重達21.3%，創歷史新高，而政府公債的比重則觸及逾十年低點的18.3%，相較之下，公債在1980年代初期於退休基金的配置比率高達60%。

摩根資產管理投資專家國京彬說：「企業退休金目前在另類資產的投資比重相當大，但保險公司及銀行等投資機構的配置比重不到5%。」

由於預期接下來十年股市及公債的報酬率將不如過去，在受訪的退休基金中，十檔中有四檔計劃加碼投資另類資產，僅一檔考慮減碼。國京彬說：「確定給付制（ DC Plan）的退休金正加碼配置房地產及基礎建設等低流動性的另類投資（Illiquid Alternatives），藉以獲得穩定報酬率或減緩未來市場帶來的衝擊。」