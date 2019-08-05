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日本公債失寵 日企退休基金擁抱另類資產

2019-08-05 19:42經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

在日本低利率環境的推波助瀾下，另類資產在日本退休基金資產的配置比重首次超過日本政府公債。

倫敦金融時報（FT）報導，摩根資產管理公司調查116檔日本企業退休基金的資產配置，結果顯示，另類資產在3月的投資比重達21.3%，創歷史新高，而政府公債的比重則觸及逾十年低點的18.3%，相較之下，公債在1980年代初期於退休基金的配置比率高達60%。

摩根資產管理投資專家國京彬說：「企業退休金目前在另類資產的投資比重相當大，但保險公司及銀行等投資機構的配置比重不到5%。」

由於預期接下來十年股市及公債的報酬率將不如過去，在受訪的退休基金中，十檔中有四檔計劃加碼投資另類資產，僅一檔考慮減碼。國京彬說：「確定給付制（ DC Plan）的退休金正加碼配置房地產及基礎建設等低流動性的另類投資（Illiquid Alternatives），藉以獲得穩定報酬率或減緩未來市場帶來的衝擊。」

美世（Mercer）日本區財富管理投資顧問榊原正章表示，日本超低利率環境衝擊國內退休金計畫。貨幣寬鬆政策促使利率走低，日本10年期公債殖利率自2016年轉為負值，目前為負0.13%，「市場環境正迫使日本退休基金轉向近似公債且擁有穩定獲利的另類資產。」

另類資產成為在日企退休基金資產新竄起的投資標的，日本公債的配置比重降至十年低點。...
另類資產成為在日企退休基金資產新竄起的投資標的，日本公債的配置比重降至十年低點。路透
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