美國新一波關稅又要來 日企加速移出中國

2019-08-05 19:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



在美國已決定升級貿易戰之際，Sony、理光（Ricoh）、亞瑟士（Asics）等已為此有所準備的日本企業，預料將會加速將生產移出中國，加入其他國家製造商試圖迴避關稅的行列。

美國總統川普1日宣布，9月1日起將對約價值3,000億美元的中國大陸商品課10%關稅，且可能分階段增加，最高可能提高至超過25%。這波關稅的涵蓋範圍包含許多產品，像是智慧手機、遊戲機和服飾等。

美國與大陸間的貿易戰升級，正在破壞全球製造業的供應鏈，從Nike到捷安特等企業都正拚命從台灣、越南、泰國等國尋找建設工廠的替代地點。

雖然隨著大陸的薪資高漲，以及越南、孟加拉等國的基建設施改善，日本製造商為了降低勞動成本和將供應鏈多角化，已慢慢將部分生產移出大陸多年，但大陸仍舊是許多日本企業的生產中樞。

Sony上周表示，貿易戰關稅可能造成其調漲價格，或將PS遊戲機、相機和投影機的生產移出中國，而此舉可能造成至明年3月底止的本會計年度獲利減少約100日圓（9,400萬美元）。

另一家遊戲機大廠任天堂近幾個月已將其遊戲機Switch的生產從大陸移至越南，並考慮進一步提升在這個東南亞國家的產量。

夏普子公司Dynabook的所有筆電都是在大陸生產。執行長戴正吳表示，考慮將這些生產移到越南或搬回台灣，雖然只有10%的出口是銷往美國，另外也考慮將部分多功能事務機的生產移到泰國工廠。不過，目前這些變動都尚未做出正式決定。

理光7月底已完成將輸美的多功能事務機生產從大陸深圳轉移到泰國的作業，該公司去年度的營收約28%來自美洲地區。

京瓷輸美的影印機和多功能事務機也是在大陸組裝，輸歐產品則在越南生產。社長谷本秀夫表示，將會交換中國和越南工廠間的生產。這項動作預料將耗資數十億日圓。