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北京若以人民幣為武器 恐殃及國內經濟

2019-08-05 17:48經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

人民幣兌美元匯價5日跌破人民幣7元心理關口，為十多年來首見，引發市場高度關注。專家認為，若北京將人民幣作為美中貿易戰的武器，短期內雖可增強貿易談判氣勢，但長此以往可能殃及國內經濟。

華爾街日報報導，中國人民銀行5日表示，在貿易保護主義、美國對中國大陸發動新一輪加徵關稅攻勢等因素干擾下，引發人民幣貶值。人行此前極力「保7」，如今卻放手讓人民幣「破7」，此舉顯然是為回敬美國總統川普1日祭出的加稅威脅。

人民幣貶值也有好處：在其他條件相同的情況下，這將使大陸產品在海外市場的定價更具競爭力，大陸也會進一步擴大對美貿易順差。不過，人民幣「破7」也會帶來嚴重風險。

此前交易員和投資人都認為人民幣不會「破7」，這種匯價穩定的認知也是選擇權與期貨定價、出售的前提。一旦人民幣的走勢逆轉，可能導致市場震盪加劇。此外，在人民幣匯率穩定的假象下，大陸以外幣計價的債券也愈來愈多。

國際信評機構穆迪的數據顯示，大陸房地產開發商有338億美元境內債券和193億美元境外債券將在明年到期或變成賣回債券（這意味投資人可要求提前還款）。

今年來大陸已有數百家小型房地產公司破產，若更多業者倒閉可能會衝擊金融產業，如今金融業已有一些領域出現美元短缺的問題。這些跡象都表明，即使「7」不再是人行的神奇數字，決策官員也不會想看到人民幣大幅貶值。

專家認為，短期內人民幣大幅貶值可能有助於拉抬北京的貿易談判氣勢，但若人民幣貶值變成長期趨勢，這種轉變對北京的衝擊無疑將遠甚於對華府的影響。

人民幣兌美元匯價5日跌破人民幣7元心理關口。路透
人民幣兌美元匯價5日跌破人民幣7元心理關口。路透
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