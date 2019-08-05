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推智慧城市 緬甸第二大城阻礙多

2019-08-05 17:57台灣醒報 記者周楷翔╱台北報導

古城曼德勒號稱「華城」，有很多歷史遺跡。（Photo by 網路截圖）
古城曼德勒號稱「華城」，有很多歷史遺跡。（Photo by 網路截圖）
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緬甸第二大城曼德勒市長葉倫，積極推動人臉辨識、GPS追蹤等科技改革行政體制，一改過去因為貪腐連帶影響的建制不足、落後的公共建設。然而立意良善的城市革新，卻也引起政府監控能力過大影響隱私，以及中國科技大廠偷渡資料的隱憂。

打造智慧城市

曼德勒是緬甸末代王朝的都城，也是緬甸華人主要聚居地，而被稱作「華城」。根據《路透社》報導，近年才逐步改革開放的緬甸，政府機關和人民原本的代溝，逐漸被網路的發達所取消，現在人民可以透過臉書和市長溝通、使用行動支付。雖然溝通成本降低了，但是許多市民對該市的公衛、交通系統等基礎設施不甚滿意，期待政府優先改革。

針對曼德勒的開發不足，任職於曼德勒城市發展委員會的IT專家表示：「我們的目標是先以科技建造一座不破壞環境、宜居、經濟發達且友善的城市。」現有計畫包括用GPS追蹤垃圾運輸，更有效率地減低城市的垃圾量；面對交通壅塞的問題，則透過13台監視器觀察塞車路段控制流量。

對監視系統起戒心

然而推行智慧城市面臨許多現實上的挑戰。雖然政府以GPS裝置提高回收垃圾的效率，但垃圾車司機可能會破壞裝置，讓上司不知道他們是否忠於職守。緬甸的政治衝突也阻礙智慧城市的實現，因為部分政治運動者對此存有戒心，擔憂未有完備法規制衡的科技發展，會讓政府更密切地監視他們的行動。

根據當地媒體《Eleven Media Group》報導，積極在緬甸拓展影響力，推動5G、雲端服務、人工智慧建設的中國科技大廠「華為」，也在智慧城市計畫中提供價值美金100多萬，備有臉部辨識系統的監視器，引起了部分民眾的反彈。

一位任職於新加坡國立大學研究單位、專門研究人權和社會運動的學者表示：「緬甸民間團體對政府的信任度很低，如果政府以社會安全為名部屬監視系統，比起罪犯，政治異議者更可能被掌權者針對。」

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