人民幣「破7」後 全球匯率戰恐將全面開打

2019-08-05 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



在人民幣貶破7元兌1美元的關卡後，升高了各國決策官員促貶本幣以維持自身競爭力的可能性，一場全球匯率戰恐將全面開打。路透 分享 facebook

在人民幣貶破7元兌1美元的關卡後，升高了各國決策官員促貶本幣以維持自身競爭力的可能性，一場全球匯率戰恐將全面開打。

亞洲貨幣5日普遍走跌，離岸人民幣兌美元匯率暴跌近2％至歷史低點7.1114元，韓元兌美元也摔落三年谷底。投資人尋求避險，帶動日圓和美國公債上漲。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）駐新加坡外匯策略師高啟（Qi Gao，音譯）說，對風險敏感的新興亞洲貨幣可能會進一步走跌，「我認為現在此地區的貨幣匯率有進一步的下跌空間」，「當市場情緒穩定下來時，印度盧比、印尼盾等高收益率貨幣的表現可能優於韓元、新台幣和離岸人民幣」。

墨爾本的Salter Brothers資產管理公司主管George Boubouras說：「毫無疑問，全球貨幣戰已經到來，這是貿易戰的自然延伸，而且情況才剛開始惡化。」「我們可能會看到更多市場受到波及─隨著情勢升溫，我預計日圓、美元和美國公債將繼續走強。」

在美中貿易衝突升高之際，交易員們將人民幣「破7」解讀為北京準備以人民幣匯率做為武器的信號。在人民幣跌破7後，中國大陸的央行發布新聞稿保證維持人民幣匯率穩定，並表示人民幣貶值是受大陸產品加徵關稅預期的影響。

避險情緒帶動日圓兌所有主要貨幣升值，兌美元觸及105.80日圓，創1月閃崩事件以來最高。10年期美國公債殖利率下跌8個基點至1.76％，為近三年來最低，債券殖利率與價格呈背離走勢。

新加坡華僑銀行策略師Terence Wu指出，由於投資人爭相避險，日圓短線可能會升至105。由於美中貿易裂痕擴大，今年日圓兌美元已攀升逾3％，在G-10貨幣中表現最佳。

三井住友資產管理公司（Sumitomo Mitsui DS Asset Management）的基金經理人Kei Yamazaki說，人民幣貶破7意味著貿易戰變成了貨幣戰，「鑑於中美兩國都在尋求本幣貶值，現在人們擔心全球爆發貨幣戰爭」。

當然，並非所有人都認為這意味著全球貨幣戰開打。三井住友資產管理公司駐東京資深策略師市川雅浩（Masahiro Ichikawa）說：「我不認為中國在試圖放手讓人民幣貶值，」「我們需要看看中國央行是否會在接下來的幾天繼續調低人民幣的中間價。」