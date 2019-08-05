澳規定：在得來速手機付款視為開車用手機！

2019-08-05 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



澳洲維多利亞州警察2日的臉書貼文，讓許多汽機車人士很錯愕。

維多利亞警局在臉書發布一項民調，「使用速食店得來速（drive-through）時，能否用手機app付帳？」

該民調總共5萬1000多人參與投票，當中65%民眾認為可以在得來速使用手機付款。

維多利亞警方後來公布答案，若是在得來速使用手機結帳，恐面臨484澳幣（約新台幣1萬382元）罰款以及扣交通點數4點。

但警方隨後也解釋，「如果你想要在得來速使用手機付款，則必須將手剎車拉起並熄火，如此一來就不會被視為正在開車。」

警方回覆遭民眾批評，法規必須與時俱進。

民眾在貼文回覆，「這太荒謬了」、「法規必須跟上科技發展」、「你不能說用手機付款很危險，但雙手伸出車窗外取餐就沒事嗎」。

不過，也有民眾同意警方說法，「得來速不是私人財產，交通法規適用在所有的道路上」、「如果後面的駕駛因打開付款app而撞上你，你還會反對嗎？」

澳洲新南威爾斯交通局發言人表示，針對使用手機的交通法規，適用於所有道路以及道路相關區域上。道路相關區域指的是，開放、供民眾行駛、停車的地方，因此也包括得來速。