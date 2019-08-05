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歐洛克：川普是白人民族主義者 言論讓人想到納粹德國

2019-08-05 11:33聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

家鄉德州艾爾帕索發生槍擊案的民主黨總統參選人歐洛克（Beto O'Rourke）4日受訪時，被問到對川普看法。

CNN記者傑克·塔柏爾（Jake Tapper）問：「你認為美國總統川普是白人民族主義者嗎？」

歐洛克回答：「是。」

歐洛克表示，他（指川普）連假裝尊重人民相異之處、人人生而平等都沒有。川普的意思是，有些人生下來就有缺陷、是危險的，這讓人聯想到在納粹德國（the Third Reich）也許會聽到這樣的話，這不是人民在美國預期聽到的話。

川普之前也表示非洲國家為「屎爛國家」（shithole countries），並希望有更多移民來自北歐國家，亦即現今全球「最白」的地方。

「他是一個公開承認種族歧視的人，並且鼓勵種族歧視的存在。」

歐洛克也被問到，對於美國德州及俄州發生的兩起血腥槍擊案，川普是否有責任。

歐洛克說，過去三年來仇恨犯罪不斷在攀升。我們有一個稱墨西哥人為「強暴犯」、「罪犯」的總統，但其實墨西哥移民犯罪率遠低於那些生於美國的墨裔美國人。

川普之前企圖禁止穆斯林進入美國，日前也公開抨擊四位民主黨的少數族裔女議員，要她們回到糟糕腐敗的母國。隨後，川普支持者在造勢場合喊出「把她送回去」的口號。

歐洛克說：「他這樣做企圖讓人民害怕他們。」

「他不但有種族歧視主義而且還煽動美國人民。這不只是違背人民感受，根本上改變了美國本質並且領導這個國家走向暴力。」

推特連結：

歐洛克表示川普為白人民族主義者。路透
歐洛克表示川普為白人民族主義者。路透
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川普種族歧視移民
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