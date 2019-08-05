人民幣破7引爆亞幣競貶疑慮 韓元被打趴、日圓升到106

2019-08-05 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



日韓貿易緊張因上周白名單除名再度升高，韓元在經濟前景更加看壞的氛圍中，跌破1,200韓元兌1美元，是2017年1月以來首見，人民幣貶破7元關卡更引發競貶疑慮。日圓則因市場擔憂也是在上周發生的美中貿易戰升級，將損害全球經濟成長，兌美元升逾106日圓兌1美元，達到1月以來高點。

韓元兌美元今天一度重貶1.7%至1,218.32韓元兌1美元，引發南韓外匯監管當局關切，稱韓元走勢「過度、異常」，台北時間10:00，韓元貶1.3至1,212.65。

中國把人民幣中間價定在去年12月以來的最弱水平，離岸人民幣一度攀升1.8%至7.0990，引發對競爭性貶值的疑慮。

影響所及，新台幣兌美元今天貶值幅度拉大至0.5%，報 31.540。澳幣兌美元下跌0.7%至0.6751。

日圓因避險需求而上漲，日圓兌美元一度升值0.7%至105.83，

南韓高度依賴出口的經濟先前已因美中貿易戰大受打擊，最近又再加上與日本的出口管制紛爭，更雪上加霜。南韓央行上周五已提警告，南韓本地金融和外匯市場波動程度可能提高。

KB證券首席經濟學者Chang Jaechul說：「考量貿易災難，紛爭再升高有可能將韓元推向1,220韓元兌1美元。」韓元上月起展開的跌勢反映了市場不確定性日增，以及美元走強和人民幣貶值。