匯豐控股執行長突然換人 范寧去職祈耀年接任

2019-08-05 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



匯豐控股（HSBC Holdings）執行長范寧（John Flint）在職約18個月後去職，由祈耀年（Noel Quinn）接任。匯豐並未對外說明范寧離職的原因。

匯豐幾周前重組北美事業，才剛導致美國最高主管Michael Roberts突然退休，現在又突然高階主管異動。彭博資訊報導，范寧最近幾個月面臨強大削減成本壓力，在集團的全球金融和市場部門，至少砍了500個職位。