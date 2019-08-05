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3顆核彈 險滅了時力 但更恐怖的2股暗流來襲…

利奇馬颱風增強 吳德榮：侵襲機率提高、威脅大增

台股ADR除友達外全跌 跟隨台股起伏

2019-08-05 07:14經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR上周五除友達外都跌，跟隨台股個股起伏。

台積電ADR跌0.5%，跌幅小於在台北交易股票，高出台股的溢價拉大為4.2%。

標普500指數跌0.7%，連五日下跌，全周下跌3.1%，創下去年12月崩跌行情以來最糟糕的一周。道瓊工業指數周一跌98點，一周跌2.6%。

對貿易敏感的晶片股周五跌幅最重，費城半導體指數跌1.6%，全周跌 6.6%。那斯達克綜合指數跌1.3%，周線跌3.9%。蘋果也在受波及之列，周四、周五兩日下跌均在2%以上，吐回周三因財報優於預期所帶來2%漲勢。

台灣加權股價指數上周五跌182.71點收10,549.04點，台積電跌2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 67.34 -2.51 68.80 -2.13

友達 AUO 7.90 +1.21 8.14 -2.97

中華電 CHT 106.58 -0.44 107.00 -0.40

台積電 TSM 262.11 -0.53 251.50 4.22

聯電 UMC 13.03 -0.96 13.35 -2.42

資料來源：彭博

台股台積電半導體
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