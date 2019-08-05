台股ADR除友達外全跌 跟隨台股起伏
台股ADR上周五除友達外都跌，跟隨台股個股起伏。
台積電ADR跌0.5%，跌幅小於在台北交易股票，高出台股的溢價拉大為4.2%。
標普500指數跌0.7%，連五日下跌，全周下跌3.1%，創下去年12月崩跌行情以來最糟糕的一周。道瓊工業指數周一跌98點，一周跌2.6%。
對貿易敏感的晶片股周五跌幅最重，費城半導體指數跌1.6%，全周跌 6.6%。那斯達克綜合指數跌1.3%，周線跌3.9%。蘋果也在受波及之列，周四、周五兩日下跌均在2%以上，吐回周三因財報優於預期所帶來2%漲勢。
台灣加權股價指數上周五跌182.71點收10,549.04點，台積電跌2%。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光投控ASX 67.34 -2.51 68.80 -2.13
友達 AUO 7.90 +1.21 8.14 -2.97
中華電 CHT 106.58 -0.44 107.00 -0.40
台積電 TSM 262.11 -0.53 251.50 4.22
聯電 UMC 13.03 -0.96 13.35 -2.42
資料來源：彭博
留言