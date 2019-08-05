今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-05 07:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



新華社昨天發表評論表示，中國中央政府不會對香港的亂局坐視不管。受到美股續跌影響，亞洲股市今天開盤看跌，以下是今天開盤前，最值得關注的國際和中國大陸消息：

●中共中央不會坐視

新華社並未具體說明北京準備怎麼做。香港昨天仍有反送中的示威遊行和集會，一直持續到傍晚，在銅鑼灣，警方施放催淚彈，試圖驅散封街的示威者。香港民眾今天將發動大罷工，藉讓香港停擺來表態。

●亞洲股市看跌

亞洲股市今天看跌，美國股市上周經歷今年最慘烈的一周，儘管美國就業保持穩健，美國總統川普對中國加大貿易戰攻勢，令投資人憂心不利經濟成長，紛紛轉往美債、黃金和日圓等安全資產避險。

標普500指數周五（2日）跌0.7%，連五日下跌，全周下跌3.1%，創下去年12月崩跌行情以來最糟糕的一周。道瓊工業指數周一跌98點，一周跌2.6%。

對貿易敏感的晶片股周五跌幅最重，費城半導體指數跌1.6%，全周跌 6.6%。那斯達克綜合指數跌1.3%，周線跌3.9%。蘋果也在受波及之列，周四、周五兩日下跌均在2%以上，吐回周三因財報優於預期所帶來2%漲勢。

●「股神」巴菲特增持現金

波克夏持有的現金達到1,220億美元的空前高點，可見「股神」巴菲特認為目前價位並無太大吸引力。上季美股創新高之際，波克夏仍淨賣出股票，賣超股票逾10億美元，賣超額是2017年底以來最高水準。今年來標普500指數大漲17%，波克夏A股股價則幾乎持平。

●美將公布3,000億美元對陸加稅清單

川普政府計劃最快本周公布對剩餘3,000億美元中國輸美產品加徵10%關稅的最終清單，涵蓋的品項可能從手機、筆記型電腦、紡織品、玩具、化學品一直到塑膠等各種消費品，再加上新關稅預訂於9月1日生效，將衝擊今年全球年終購物旺季的各產業供應商接單。

美國貿易代表署（USTR）5月已公布一份規模約3,000億美元的課稅產品目標初步清單，內含3,805項中國進口產品代碼，類別涵蓋手機、筆記型電腦、平板電腦、服飾、鞋類、製造紡織品、肉品、樂器等幾乎所有還沒被加徵關稅的中國進口品，僅排除藥品、稀土金屬等，並已完成聽證會等公共審議程序。

新一輪關稅影響的產品中，逾60%是消費者產品，廠商可能會轉嫁增加的關稅成本，代表美國民眾將面臨漲價衝擊。

●英國首相強森可能宣布國會改選

金融時報報導，首相強森將宣布對國民健康署（NHS）直接挹注現金18億英鎊，外界猜測執政黨可能有意替大選鋪路。