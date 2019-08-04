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富豪也收手？法拉利第2季成長減速 反映豪車市場趨緩

2019-08-04 23:03經濟日報 記者陳律安╱即時報導

超跑製造商通常不受景氣趨緩影響，因為客戶皆是口袋滿滿的頂端階層，可以豪擲30萬美元以上買輛大玩具。

法拉利2日公布財報，呈現的卻不是這般光景，第2季表現遠不如第1季，無論獲利與出貨量皆比不上年初，導致2日股價收跌4.4%。有些投資人預期法拉利將調升財測，卻事與願違，這顯示就算超跑製造商，也無法免受近幾個月車市快速走弱影響，從戴姆勒到BMW皆因消費者對買車裹足不前而下修銷售目標。

法拉利說，第2季交車量年比上升8%，遠不如今年第1季的增加23%，獲利與出貨量則持平。

法拉利說，雖然入門車種Portofino的銷量上揚，帶動出貨量，但高階車種如488 GTB的銷量則下降。調整後的息前折舊前獲利（EBIA）增至3.14億歐元，分析師預期為3.151億歐元。另一超跑品牌奧斯頓馬丁（Aston Martin）日前也公布產品價格下滑。

投銀Mediobanca分析師貝魯尼說，銷售的營運報酬率比預期差一些。法拉利自家的預測的年度營業利益低於市場預期。

不過法拉利執行長卡米雷利（Louis Camilleri）表示，未來幾個月需求將加速，「法拉利的訂單量達破紀錄的水準」。公司計劃未來幾個月推出5款新車，數量創紀錄，今年的交車量目標約為1萬輛，高於去年的9,251輛。

卡米雷利希望，不計某些項目的營運利潤在2022年前達20億歐元，計劃藉由發布更多限量款跑車以激勵獲利。中國今年上半年汽車需求下滑12%，但法拉利中國交車量提高近一半。

法拉利的財報也優於其他發布獲利預警以及營收下滑的車商。汽車業面臨經濟減速、貿易情勢升溫等利空，還得大舉投資電動車。

法拉利5月發表千匹馬力的插電式油電車SF90 Stradale，既能符合趨嚴的排放法規，又能滿足愛好大馬力的消費者的需求。

法拉利第2季成長減速。路透。
法拉利第2季成長減速。路透。
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