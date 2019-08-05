RCEP推動談判 獲重要進展

2019-08-05 00:24 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）部長級會議8月2日至3日在北京舉行。大陸商務部3日稱，本次會議推動談判取得重要進展。

中新社報導，本次會議是在RCEP談判的關鍵階段舉辦的一次重要部長級會議，也是首次在中國大陸舉辦的RCEP部長級會議。中國與東協十國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭和印度等16個國家的貿易部長及東協秘書長共同出席會議。

大陸商務部稱，目前在市場准入方面，超過三分之二的雙邊市場准入談判已經結束，剩餘談判內容也在積極推進。在規則談判方面，新完成金融服務、電信服務、專業服務3項內容，各方已就80%以上的協定文本達成一致，餘下規則談判也接近尾聲。

與會各國部長表示，RCEP對於促進亞太地區貿易發展，維護開放、包容和基於規則的貿易體制，創造有利於貿易投資發展的區域政策環境至關重要，各方要保持積極談判勢頭，務實縮小和解決剩餘分歧，實現去年RCEP領導人會議確定的2019年年內結束談判的目標。

RCEP談判是於2012年由東協（東盟）發起，成員包括東協十國、中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭和印度。

RCEP涵蓋47.4%的全球人口，32.2%的全球GDP，29.1%的全球貿易以及32.5%的全球投資，是當前亞洲地區規模最大的自由貿易協定談判，也是中國大陸參與的成員最多、規模最大、影響最廣的自貿區談判。