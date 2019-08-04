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蘋果公司奉行「庫克信條」 上季研發支出創新高

2019-08-04 17:05經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

根據蘋果公司最近期的財報，蘋果在截至6月底止的一季研發支出達42億美元，創下該公司歷來投入最多研發金額的一季。

蘋果上季研發支出占總營收的比重達7.9%，創2003年來最高占比，當年蘋果仍在專注於研發 iPod與Mac產品。蘋果今年的研發金額可能會超過160億美元。

蘋果的研發支出增加，正值「搖錢樹」旗艦產品 iPhone的銷售下滑 。iPhone上季營收較去年同期銳減12%，因此蘋果正投資於未來新產品的核心技術，然而探索新技術必須付出成本代價。

回顧以往，蘋果研發支出占營收的比重一直遠不如其他幾家龍頭科技業者。例如上季，微軟研發支出占營收的比重為13.4%，Google則為15.7%。

分析師已注意到蘋果研發成本提高的情況，一名分析師在法說會上對蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）提問說，公司是否預期會繼續提高投資支出。

梅斯特里回應說：「我們希望改善用戶體驗，並在市場上讓我們的產品與服務出現差異化。因此，有一些這類投資。當然，它們對我們非常具戰略性，它們將產生長期影響。」

梅斯特里談到蘋果近期以10億美元收購英特爾的數據機晶片部門，該部門擁有2,000名員工，「你見到我們已宣布有關英特爾的併購案。對我們非常具戰略意義。當然，它需要前期投資」。

蘋果公司執行長庫克解釋收購英特爾數據機晶片事業的行動，是「擁有與控制我們產品背後基礎技術的長期策略」。這讓蘋果觀察人士形容為是「提姆·庫克信條」（Tim Cook doctrine）。

然而，基礎技術需要大量投資。

例如蘋果現在要開發用於iPhone內的處理器，而非向高通等公司採購現成的晶片，但這需要具有相關技術的工程師與專業設備，而且通常須從矽谷以色列這類競爭激烈的市場聘僱人才或採購設備。

此外，蘋果還開發自家的無線藍芽晶片，它是蘋果無線耳機AirPods背後的關鍵技術之一。AirPods現在是蘋果穿戴裝置產品的一大成長引擎。

不過和蘋果實施庫藏股的金額相比，研發金額規模仍小得多。蘋果表示，上季支出170億美元買回8,800萬股蘋果股票，是研發支出42億美元的四倍多。

蘋果執行長庫克。（圖／路透）
蘋果執行長庫克。（圖／路透）
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