蘋果公司奉行「庫克信條」 上季研發支出創新高

2019-08-04 17:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



根據蘋果公司最近期的財報，蘋果在截至6月底止的一季研發支出達42億美元，創下該公司歷來投入最多研發金額的一季。

蘋果上季研發支出占總營收的比重達7.9%，創2003年來最高占比，當年蘋果仍在專注於研發 iPod與Mac產品。蘋果今年的研發金額可能會超過160億美元。

蘋果的研發支出增加，正值「搖錢樹」旗艦產品 iPhone的銷售下滑 。iPhone上季營收較去年同期銳減12%，因此蘋果正投資於未來新產品的核心技術，然而探索新技術必須付出成本代價。

回顧以往，蘋果研發支出占營收的比重一直遠不如其他幾家龍頭科技業者。例如上季，微軟研發支出占營收的比重為13.4%，Google則為15.7%。

分析師已注意到蘋果研發成本提高的情況，一名分析師在法說會上對蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）提問說，公司是否預期會繼續提高投資支出。

梅斯特里回應說：「我們希望改善用戶體驗，並在市場上讓我們的產品與服務出現差異化。因此，有一些這類投資。當然，它們對我們非常具戰略性，它們將產生長期影響。」

梅斯特里談到蘋果近期以10億美元收購英特爾的數據機晶片部門，該部門擁有2,000名員工，「你見到我們已宣布有關英特爾的併購案。對我們非常具戰略意義。當然，它需要前期投資」。

蘋果公司執行長庫克解釋收購英特爾數據機晶片事業的行動，是「擁有與控制我們產品背後基礎技術的長期策略」。這讓蘋果觀察人士形容為是「提姆·庫克信條」（Tim Cook doctrine）。

然而，基礎技術需要大量投資。

例如蘋果現在要開發用於iPhone內的處理器，而非向高通等公司採購現成的晶片，但這需要具有相關技術的工程師與專業設備，而且通常須從矽谷或以色列這類競爭激烈的市場聘僱人才或採購設備。

此外，蘋果還開發自家的無線藍芽晶片，它是蘋果無線耳機AirPods背後的關鍵技術之一。AirPods現在是蘋果穿戴裝置產品的一大成長引擎。