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川普對中國再次加徵關稅 反倒幫了習近平的忙?

2019-08-03 22:42聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普再度對中國揮重拳。德國之聲3日報導，慕尼黑的《南德意志報》以「川普的威脅偏偏幫了習近平的忙」為題，刊登評論指出，美國總統的生意經一點也不高明，他對3000億美元中國商品加徵關稅，只會傷害美國自己，作為對手的中國反而會受益。

評論指出：「這場兩強較量，早已不侷限於關稅或者貿易失衡問題，而是攸關今後誰掌握經濟霸權。中國的崛起，也動用了掠奪知識產權等不正當手段，美國政府不能也不應當容忍這種做法。但是，川普加徵巨額關稅、導致貿易戰進一步升級的做法，偏偏會鞏固習近平的地位。今年6月，川普與習近平在G20峰會上達成貿易戰休兵的協議，現在美國總統又在全世界面前破壞了這一停火協議。因此，中國國家主席如今盡可以說：即便懷有最大的善意，和白宮的這位依然沒法談判。」

評論還說：「川普的做法，讓中國當局能夠轉移公眾的視線，避開其自身的失誤。美國因此而錯失了一次良機。德國等其他工業國家也有意對抗中國的不公平手段。但是只要川普繼續威脅對歐洲的汽車等商品加徵關稅、繼續讓美國孤立，歐美共同抗擊中國就沒有可能。」

評論最後表示：「在新一輪的威脅背後，川普到底有著怎樣的戰略與戰術動機？對此有很多種猜測。但是，令人悲傷的現實卻是，美國總統依然以為，自己占有優勢，中國政府早晚會妥協。然而這很有可能是謬論。到目前為止，川普的政策對美國消費者、美國企業所造成的傷害，至少相當於他對中國所造成的損害。川普到底是不是一個天賦異稟的生意人？要是他現在所宣布的關稅按照計畫開始徵收，美國國內的質疑聲音就會變多。一旦蘋果手機突然變貴，民意可能就會變臉。」

美國總統川普打貿易戰，幾乎遍地烽火。歐新社
美國總統川普打貿易戰，幾乎遍地烽火。歐新社
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