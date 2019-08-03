為什麼像基努李維這種男人 正扼殺一個產業？

2019-08-03 18:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



「就讓它長吧！」有些男人愛留鬍子，認為不刮鬍子省時、省事又省錢，另有些人留鬍子則是為營造個人品牌和專業形象。

40歲紐約客大衛屬於後者。他原本天天刮鬍子，但基於商業因素，打從滿33歲那天起就蓄鬍至今。

大衛在曼哈頓下東區一家酒吧擔任創意總監，他接受訪問時表示，他留鬍子是為了酒吧，因為合夥人也蓄鬍，所以自己也順理成章留起鬍子，塑造某種「壞男孩」形象，也給酒吧增添一些酷勁。

財經新聞網站MarketWatch報導，許多千禧世代男子棄置刮鬍刀不用，大衛只是其一，害慘了刮鬍用品業者。寶鹼公司（P&G）最近將旗下刮鬍刀品牌吉列（Gillette）的價值減記80億美元，就歸咎於千禧世代男性不像他們的長輩那麼勤於刮鬍子。

寶鹼財務長莫勒（Jon Moeller）日前在財報法說會上說：「刮鬍頻率減少，已導致刮鬍刀與刀片市場縮小。」同時，另一股壓力來自於會員訂用服務，例如已被聯合利華併購的「一元刮鬍刀俱樂部」（Dollar Shave Club），以及伊潔維（Edgewell Personal Care）旗下的Harrys，也造成市場競爭更激烈。

根據國際市調公司歐睿（Euromonitor）的資料，過去五年來美國男士刮鬍產品市場已萎縮11%。同一份報告顯示，美國男士刮鬍刀和刀片的市場規模已縮小，從2015年的24億美元降至2018年的22億美元。

近年來在好萊塢男星基努李維等名人蓄鬍的推波助瀾下，留鬍子儼然變成一股潮流。研究顯示，蓄鬍男子被視為比鬍子刮乾淨的男子更成熟、強勢，青春期青少年尤其這麼認為。

然而，在職場上，鬍子刮乾淨仍被視為較有專業形象，例如醫療衛生和消防安全產業就訂有嚴格的相關規定。

現年30歲家住紐約市皇后區的米勒說，他是在辭去消防隊工作後開始蓄鬍，覺得很自由不拘。他說：「現在很流行留鬍子。早上可省掉刮鬍子的時間和麻煩，我喜歡。 拋棄式刮鬍刀很貴。」

常對MarketWatch供稿的華爾街日報記者帕西表示，他最討厭把錢花在搭飛機時的行李託運、精品寵物食品，以及與假期購物季商業炒作相關的花費。但帕西指出，真正讓他「錢包破洞」又「考驗耐心」的是買刮鬍刀替換刀片。

帕西估計，買5美元的吉列替換刀片，一年開銷總計超過200美元 ，這筆錢相當於可在高檔餐廳好好享受一頓美食大餐了。