美股創去年12月來最重跌幅 投資人因貿易戰不敢抱股度周末

2019-08-03 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市經歷今年最慘烈的一周，儘管美國就業保持穩健，美國總統川普對中國加大貿易戰攻勢，令投資人憂心不利經濟成長，紛紛轉往美債、黃金和日圓等安全資產避險。

標普500指數周五跌0.7%，連五日下跌，全周下跌3.1%，創下去年12月崩跌行情以來最糟糕的一周。道瓊工業指數跌98.41點，一周跌2.6%。

對貿易敏感的晶片股跌幅最重，費城半導體指數跌1.6%，全周跌 6.6%。那斯達克綜合指數跌1.3%，周線跌3.9%。

市場避險情緒高漲下，德國30年期公債殖利率一度首見負值，美國10年期公債殖利率跌到1.864%，是美國2016年總統大選前一日以來的谷底。一周下來，日圓兌美元升值1.9%至106.59日圓兌1美元，黃金現貨漲1.5%至每英兩1,440.60美元。

Stifel Nicolaus & Co. 證券交易主管布恩（Weston Boone）說：「交易員不願抱股度周末，憂心川普或中國對關稅還有後續動作，使美股周五受壓。」「投資人目前沒有太多進場的理由。」

中國官方已矢言採取反制措施。景順資產管理公司（Invesco）基金經理人泰勒（Georgina Taylor）表示，很難想像中國會「坐視不管」。他認為，中國顯然有意採取更長期的策略，但川普突然宣布加大課徵關稅的範圍，令他們措手不及。

經濟學人訊息部（EIU）經濟學家柏曲（Cailin Birch）說：「與前波關稅不同的是，這次會受10%關稅影響的產品主要是製成品，也就是說對消費者影響會更直接。」