加徵關稅續發威 標普連5跌 本周表現今年最糟

2019-08-03 06:21 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



美國總統川普引爆美中貿易擔憂，美股繼續下跌。 （美聯社） 分享 facebook

在總統川普引爆美中貿易擔憂，宣布提高關稅，而投資人消化美國就業數據後，美股繼續下跌。

道瓊工業平均指數下跌98.41點或0.37%收2萬6485.01點；標普指數下跌21.51點或0.73%收2932.05點，連續第五個交易日走跌。

那斯達克綜合指數下跌107.05點或1.32%收8004.07點。三大股指都跌破50日均線，這是投資人密切關注的關鍵技術水平。

本周道指下跌2.6%，為2019年第二大跌幅。標普和那指分別下跌3.1%和3.9%，為今年最糟單周表現。

由於海外營收風險高，兩隻貿易領頭羊開拓重工和迪爾均跌幅超過1.5%。VanEck Vectors Semiconductor ETF下跌1.36%，其中Skyworks Solutions下跌4.16%。

川普1日在一系列推文中表示將對價值3000億元的中國商品加徵10%的關稅，自9月1日開始生效。他1日晚間表示，如果中國擴大採購美國農產品，他可以擱置關稅。

Globalt高級投資組合經理馬丁(Tom Martin)表示，「在川普推文前，市場就已開始消化對獲利和經濟的影響。」「美中正在努力解決這個問題，只要不再落井下石而且沒有升級，事情就會好起來。」

他說，「結果等到的卻是這個消息，」「它帶來了一些真正的不確定性。」

此舉打破了全球兩大經濟體間長期貿易戰的停火狀態，投資人擔心這可能會進一步擾亂全球供應鏈。

中國外交部2日早上反擊川普最新的關稅威脅，指稱全球最大經濟體應該放棄幻想，承擔一些責任，重新走上正確的道路，解決貿易戰。

《路透》報導，中國外交部發言人華春瑩在每日記者會上表示，如果美國執意對中國商品加徵更多關稅，北京將不得不採取反制對策。

川普的關稅威脅在前一交易日令金融市場感到意外，主要是因為雙方談判代表本周稍早才在中國舉行會議。

Huntington Private Bank投資長奧古斯丁(John Augustine)強調，本周非必需性消費品和科技產業大幅下挫，「市場預計這可能會影響最近好不容易才出現回溫的美國消費性支出。」

7月美國非農就業數新增16.4萬個就業崗位，略低於《道瓊》預測的16.5萬。工資高於分析師預期，同比成長3.2%，超過《道瓊》預測值0.1個百分點。

強勁的工資數字被交易視為通膨上升的跡象，這可能使聯準會(Fed)在今年稍晚多次降息。Fed 31日將利率下調25個基點。

富時羅素全球市場研究總經理楊恩(Alec Young)表示，「7月符合預期的就業報告並沒有真正改變宏觀前景。股市還存在其他問題，」「它們受到雙重打擊的擠壓。一方面，Fed展望不如預期溫和，而川普總統最新衝擊消費者的中國關稅顯著削弱了本已疲軟的全球成長前景。」