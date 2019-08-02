川普與鮑爾不斷較勁 對股票交易員來說殘酷的48小時

2019-08-02 19:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



從美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三（7月31日）表示貿易緊張局勢恢復到「不溫不火（simmer）」的那一刻起，一些股票交易員就意識到接下來可能會發生一些事情，擔心會出現像川普最終發布關稅推文那樣的事。

Bokeh資本管理公司投資長佛瑞斯特說：「他們的腦海中一直想著那句『不溫不火』的評論。」

路透報導，這個用詞暗示了鮑爾對於美中貿易談判抱有一定程度的樂觀情緒，這也解釋了他為何不願像川普希望的那樣承諾進一步降息。因此，這些交易員認為，川普將會做一些事情來向鮑爾證明貿易談判一點也不順利，且全球經濟仍處於嚴重危險之中。

當然，這些交易員很難知道川普是否真的也這麼想，但無論如何，他們決定先做出預防性措施，這導致美國股市連續四個交易日下跌，包括標普500指數寫下自5月以來最大的兩天跌幅。Fed決策在周三引發的跌勢原本在周四早盤逆轉上漲，但由於川普表示將從9月1日起對另外3,000億美元中國輸美產品課徵10%關稅，美股再次下挫。

雖然這之間或許沒有關連，但交易員對這樣的講法很難接受。他們注意到，在鮑爾似乎暗示貿易緊張緩解、降低了未來降息的必要性後，隔天川普便讓貿易局勢再度趨於緊張。許多人認為，這符合川普一心想讓Fed順從他的模式。

F.L. Putnam資深副總暨投資組合經理哈珊說：「鮑爾非常謹慎地說他正在考量三件事，其中一件就是全球的經濟成長以及貿易緊張對成長造成多大的風險。從鮑爾所說的話可以合理的推斷：如果貿易緊張局勢升溫，這將會成為鮑爾評估進一步降息時的考慮事項。」

而且，和通膨及就業相比，貿易也提供了川普一個能立即影響前景的槓桿。無論事實如何，結果就是，市場不再平靜。標普500指數周三下挫逾1%，上回陷入這樣的頹勢已是兩個月前。芝加哥選擇權交易所波動率指數在短短四個交易日間從約12躍升至近18。

對原本希望慶祝Fed自2008年以來首次寬鬆政策的投資人來說，過去這48個小時無疑是殘酷的。周三並未出現任何慶祝行情，鮑爾當時將Fed的決策稱為「周期中的政策調整」，被解讀這次降息只是一次小幅降息，儘管周四早盤美股開高，但在川普扣下了關稅扳機後，股市很快就遭遇今年來最糟糕的逆轉。

鮑爾拒絕承諾全面開啟新利率周期，一開始就沒有讓看漲人士滿意。許多人之前一直希望在周三看到的是降息0.5個百分點，對最後只降息0.25個百分點感到遺憾。當市場周四反彈時，他們感到高興，但也同時憂心。

INTL FCStone美國機構股票主管暨全球市場策略師阿貝西說：「那個『周期中』的評論不是川普想要的，因此我確實預料到會發生像這樣的事。因為川普的緣故，鮑爾的工作非常吃力不討好。兩人之間就像是一個非常苛刻的家長，覺得孩子做的一切都是錯的。」