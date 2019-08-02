分析師：川普新一輪關稅是拿美國經濟開刀

2019-08-02 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



東方資本研究公司（Orient Capital Research）表示，美國總統川普對中國祭出新一輪關稅，對美國經濟造成的傷害將遠勝中國受到的打擊。

川普1日宣布，9月1日起將對價值3,000億美元的中國輸美商品加徵關稅，這批商品並不在先前已加徵關稅的2,500億美元商品清單中。

東方資本執行董事Andrew Collier 2日接受CNBC訪問時表示，這無疑是非常強硬的手段，是拿美國經濟開刀，而非制裁中國。

其他專家也持相同看法，例如友邦保險集團（AIA）地區股票研究負責人Corrine Png認為，川普的舉措「只會產生反效果」，因為川普這次加徵10%關稅的對象主要鎖定玩具、筆電及智慧手機等消費品，「美國消費者的受傷程度將高於中國」。

Collier則認為，白宮的新一輪關稅舉措使美國經濟「遭受雙重打擊」。首先，占國民生產毛額（GDP）逾50%的美國消費將遭受打擊，第二，新關稅將影響美國零售業的就業市場。他表示，這是很明顯是美國的弱點，所以不清楚川普欲透過新一輪關稅達成什麼效果。